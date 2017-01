PRESIDENTES. CIFUENTES DEFIENDE QUE MADRID YA “ES SOLIDARIA” Y RECHAZA SUBIR IMPUESTOS

Etiquetas

- Defiende un sistema de financiación “más claro”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se escudó este martes en que su región ya es “la comunidad autónoma más solidaria con el resto” y se negó a cambiar la política fiscal, y es que “los madrileños ya pagan muchos impuestos y yo no se los voy a subir”, algo que le afearon otros líderes regionales como el cántabro Miguel Ángel Revilla.“En la Comunidad de Madrid tenemos la fiscalidad más baja de toda España, y mal no nos va”, zanjó la presidenta regional en su rueda de prensa tras participar en la Conferencia de Presidentes, que se ha celebrado hoy en el Senado.Según Cifuentes, los madrileños aportan “el 78% del fondo de garantía”, es decir, que son quienes más contribuyen al fondo que “garantiza que el resto de comunidades garanticen los servicios públicos”. Por tanto, “la Comunidad de Madrid es la comunidad más solidaria”, sentenció.En cualquier caso, la presidenta regional confía en la comisión de expertos para proponer un sistema de financiación autonómica que satisfaga a una mayoría de comunidades. “Tiene que haber acuerdo”, aseguró. “Ahora el planteamiento es realizar una valoración real del coste que tiene la prestación de los servicios públicos”, añadió.UN SISTEMA “MÁS CLARO”Para Cifuentes, el actual sistema de financiación autonómica es “malo” y “no responde a las necesidades de las comunidades autónomas”, por lo que destacó la prioridad de establecer un sistema “mucho más sencillo y mucho más claro”.Por tanto, entiende que la Conferencia de Presidentes ha sido constructiva para “sentar las bases para empezar a dialogar” de cara al establecimiento de un nuevo sistema de financiación. Por último, Cifuentes lamentó la ausencia de los mandatarios de Cataluña y el País Vasco en esta Conferencia de Presidentes, cuyos presidentes autonómicos no participaron.