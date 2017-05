PRESUPUESTOS. EL CONGRESO RECHAZARÁ HOY LAS SIETE ENMIENDAS DE TOTALIDAD A LOS PGE

Etiquetas

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazará hoy, previsiblemente, las siete enmiendas de totalidad presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017.Las formaciones que han manifestado vía enmienda de totalidad su rechazo a las cuentas públicas presentadas por el Ejecutivo son PSOE, Podemos, ERC, PDECat, Bildu, Compromís y Nueva Canarias (estas cuatro últimas formaciones integradas dentro del Grupo Mixto). Los PGE del Gobierno de Mariano Rajoy superarán este trámite parlamentario gracias a los votos de PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Foro y UPN, después de cerrar acuerdos con las distintas formaciones. En la votación de las enmiendas se conseguirá un empate con 175 votos a favor y 175 en contra. El reglamento recoge que si en las votaciones se producen tres empates seguidos, las enmiendas de totalidad no son aprobadas.El PNV ha sido la última formación en sumarse al respaldo a los Presupuestos, aunque el Gobierno necesita el respaldo de un diputado más para poder sacar adelante las cuentas en lo que resta de tramitación parlamentaria, ya que ahí sí se requieren más síes que noes. Tras superar este paso, tendrá lugar el debate en la Comisión de Presupuestos, que analizará y votará las enmiendas parciales presentadas por los grupos políticos para elaborar el dictamen que será elevado a Pleno. Posteriormente se llevará a cabo la votación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 en el Pleno del Congreso de los Diputados.Una vez aprobado, el texto se remitirá al Senado. En caso de que la Cámara Alta no introduzca enmiendas ni vete el proyecto, los Presupuestos quedarán definitivamente aprobados.Si el Senado aprueba modificaciones o veta el proyecto, éste habrá de volver al Congreso de los Diputados, que podrá ratificar o rechazar las enmiendas y, en su caso, levantar el veto. CONTENIDO El Ejecutivo ha diseñado los PGE de 2017 sobre la base de un límite de gasto no financiero, el conocido como ‘techo de gasto’, de 118.337 millones de euros, la misma cuantía que en las cuentas públicas de 2016.Además, los Presupuestos de 2017 tienen en cuenta el objetivo de déficit pactado con la Comisión Europea para 2017 y que es del 3,1% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas y, en concreto, del 1,1% para el Estado y del 1,4% para la Seguridad Social.En los PGE se incluye un aumento del 1% del sueldo de los empleados públicos en 2017 y se recoge el incremento del 0,25% en las pensiones, una subida que ya está en vigor desde comienzo del año.El proyecto aprobado por el Gobierno recoge un aumento de la financiación de las comunidades autónomas en 5.387 millones de euros. Además, los recursos para Justicia aumentan un 7,6%, en Educación (becas y programas de refuerzo escolar) se incrementan un 1,7%, en políticas activas de empleo el alza es del 5,5% y en I+D+i suben un 4,1%. A ello se une que se destinarán 100 millones más que en 2016 a las políticas de dependencia y se dotan 342 millones para protección a la familia y lucha contra la pobreza infantil. En el capítulo de ingresos, el Gobierno prevé que la recaudación por impuestos crezca un 7,9% en 2017, hasta los 200.963 millones de euros. De ellos, 78.027 millones corresponden al IRPF (+7,7%), otros 24.399 millones son por Sociedades (+12,6%), un total de 67.463 millones son por el IVA (+7,3%) y 20.770 (+4,6%) de Impuestos Especiales.