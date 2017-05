PRESUPUESTOS. EL PSOE VE UN “ARMA DE DESTRUCCIÓN MASIVA” A LA CONFIANZA ECONÓMICA DE ESPAÑA QUE RAJOY TENGA QUE IR A LOS TRIBUNALES

Etiquetas

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, mantuvo sus críticas al Gobierno sobre los últimos casos de corrupción que afectan al PP y cargó contra Mariano Rajoy cuando afirmó que será un “arma de destrucción masiva” para la confianza económica de España que el presidente tenga que acudir a los tribunales por la presunta financiación ilegal del PP.En el turno de réplica, Hernando elevó el tono inicial y respondió al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, quién le afeó que “por responsabilidad” debían apoyar las cuentas públicas en beneficio de la confianza sobre el país. “Nos están acusando de destruir la confianza o el prestigio de España por no apoyar estos PGE”, dijo Hernando, para después añadir que “unos malos presupuestos no generan confianza y esos no son los presupuestos adecuados para España ni para los españoles”. “Si creen que no tener Presupuestos es negativo para la confianza de España, esperen a evaluar lo que va a suponer para el prestigio de la economía española ver a un presidente desfilando ante los tribunales, a un gobierno sentado sobre un polvorín de corrupción, a un partido ocupando las instituciones para defender a sus compañeros encarcelados, a dirigentes saqueando empresas públicas y beneficiándose de amnistías fiscales para blanquear el dinero que han robado. Eso sí arma de destrucción masiva de la confianza y del desprestigio de la confianza española y del país”. El portavoz socialista recurrió a los casos de corrupción en su defensa de la enmienda a la totalidad de las cuentas públicas que han presentado y en su réplica dijo que Montoro podía incluso retrotraerse en el tiempo a 2003 cuando se produjo el “milagro económico” que se llamaba Rodrigo Rato, afectado por varios casos judiciales.El portavoz socialista en el Congreso le pidió a Montoro que no le dé lecciones de responsabilidad porque su formación “siempre” pone “por delante” los intereses de los españoles a los de partido. Y citó como ejemplo que en 2011, cuando España estaba “al borde del colapso”, su partido se subió a la tribuna del Congreso “para ver si nos empeñábamos”; mientras que ellos, hace unos meses cuando el país estaba en una crisis institucional “sin precedentes”, el PSOE se subió para “salvar a España de unas terceras elecciones”.Tras las palabras de Hernando, el ministro de Hacienda dijo que tendrán que explicar a los ciudadanos “que el PSOE está pensando en otras cosas”, para afearle que “antes de otras cosas está España y el interés general de los españoles”.Montoro señaló que “asumimos nuestra responsabilidad, ¿cómo no lo va a hacer un miembro del Gobierno de España? Lo hace de la A a la Z”, y aprovechó para reclamar que también lo deberían hacer los miembros de la Cámara.“Hacer política es asumir las responsabilidades”, apuntó el ministro, para añadir que el “fraccionamiento” de la Cámara hace necesario “compartir responsabilidades” para seguir creciendo y creando empleo. “Espero que el debate de hoy no sirva para mayor confrontación”, afirmó Montoro, quien se mostró confiado en que el PSOE haga sus propuestas y debata en las enmiendas parciales, aunque apuntó que “allá ustedes con su criterio y su libertad de opción”.El ministro finalizó su réplica al PSOE preguntándose “dónde está el Grupo Socialista”, para agregar que “espero que esa respuesta sea coincidente con el interés general de los españoles”.