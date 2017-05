PRESUPUESTOS. PSOE, PODEMOS Y ERC DUDAN DE QUE LAS CUENTAS DE EDUCACIÓN PERMITAN ALCANZAR EL PACTO DE ESTADO

Etiquetas

Los portavoces de Educación de Unidos Podemos, PSOE y Esquerra Republicana se refirieron este miércoles a la dificultad de alcanzar un Pacto de Estado Social y Político por la Educación sin disponer de la inversión necesaria, algo que, a su juicio, no garantiza el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017.El diputado de Unidos Podemos Javier Sánchez señaló en el debate de enmiendas de los Presupuestos celebrado en el Congreso que “todos los expertos que están llevando a la subcomisión” donde se negocia el citado acuerdo “coinciden en la necesidad de aumentar la financiación.Las cuentas son, opinó, “deficientes” y preguntó al ministro Íñigo Méndez de Vigo, presente en el Pleno, si de verdad tiene voluntad de acuerdo. El ministro, por su parte, defendió el proyecto de ley porque ha permitido un aumento del gasto educativo del 1,73% y destina 1.523 millones a becas y ayudas, de los que 1.420 millones se destinan a becas generales al estudio. El resto van a programas de movilidad como Erasmus, aprendizaje de Idiomas o a la compra de libros de texto (50 millones).En su opinión, estos presupuestos confirman el fin de los recortes y demuestran el compromiso del Gobierno con la equidad y la igualdad de oportunidades, así como con el profesorado, cuya tasa de interinidad se reducirá un 90% en tres años.En cambio, Sánchez apuntó que estas cuentas “ni dan para hacer lo que (el Gobierno) quiere hacer, ni para responder a los problemas estructurales que sufre el sistema educativo”.Asimismo, rechazó que “supongan la vuelta a la normalidad”, pues siguen 600 millones por debajo de 2010, según dijo. “Más bien tratan de acostumbrar a los ciudadanos a unos servicios mal financiados y de poca calidad”, afirmó.La misma idea expresó el diputado del PSOE Manuel Cruz, quien exprsó sus dudas "sobre la sinceridad del Ejecutivo, que “viene exhibiendo una gestualidad reformista que no se corresponde con los hechos”. “Esta no es la mejor inversión para alcanzar un pacto de Estado”, insistió Cruz, que acusó al ministro de “retorcer las palabras” cuando habla de “presupuesto alcista”. “Ustedes han recortado sus propios recortes”, afirmó.CIUDADANOS SACA PECHOPor su parte, la portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, se mostró orgullosa de aquellas partidas que, según dijo, se han incluido en estos presupuestos para 2017 gracias a las negociaciones de su partido."No son mis PGE ideales", indicó Martín, que se declaró "contenidamente satisfecha". La diputada de Ciudadanos justificó su alegría declarando que estos son los presupuestos con mayor asignación "desde que el PP está en el Ejecutivo". Manifestó que partido ha cumplido con tres de sus "principales banderas": los 50 millones destinados a libros de texto, el programa Prefe contra el fracaso escolar y los 10 millones destinados a la excelencia educativa de la Universidad.