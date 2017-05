PRESUPUESTOS. QUEVEDO EXPRESA SU “VOLUNTAD” DE LLEGAR A UN ACUERDO CON EL GOBIERNO

Etiquetas

Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias en el Congreso, aseguró hoy que tiene “voluntad para definir y encontrar un acuerdo” con el Gobierno sobre los Presupuestos de 2017 y que ambas partes ya han constituido una comisión bilateral al respecto.En declaraciones a la Cope recogidas por Servimedia, Quevedo señaló que los canarios “piden que apriete al Gobierno” y dijo que uno de los puntos que intentará negociar con el PP es un cambio en el Estatuto de Autonomía de las islas. Añadió, no obstante, que la responsabilidad de que haya cuentas estatales es del Ejecutivo, quien debe tener en cuenta que “Canarias ha sido la comunidad más castigada en los últimos cinco años” con motivo de la crisis económica. “No es normal que en otras regiones se multiplique por cinco la renta per cápita de cada ciudadano”, dijo al respecto. Asimismo, el diputado canario negó que su negociación con el PP sobre los Presupuestos sea una traición al PSOE, en cuyas listas se presentó en las elecciones de junio del pasado año. “Nosotros defendimos el cambio político", argumentó al respecto. "Creemos que tenía que ser el PSOE el que tenía que gobernar, pero ahora que hay legislatura no podemos taparnos los ojos y negarnos a pactar. Estamos intentando poner seriedad en lo que está pasando”.