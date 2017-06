PRESUPUESTOS. EL SENADO RECHAZA LOS VETOS A LAS SECCIONES Y LOS PGE PASAN A DEBATIRSE EN COMISIÓN

Etiquetas

El Pleno del Senado rechazó hoy los vetos presentados por los grupos de la oposición a distintas secciones del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, gracias a la mayoría del PP en la Cámara. De esta manera, las cuentas de 2017 prosiguen su tramitación en el Senado, y pasarán a debatirse las enmiendas parciales en la Comisión de Presupuestos. En todo caso, el PP no ha presentado ninguna enmienda, lo que abre la posibilidad de que los populares tampoco acepten ninguna propuesta de otro grupo y que, por tanto, no se realice ningún cambio en el texto que llegó del Congreso de los Diputados. En caso de que en el Senado no se introduzcan enmiendas parciales, las cuentas públicas quedarán definitivamente aprobadas. Si se aprueban modificaciones el proyecto habrá de volver al Congreso, que podrá ratificar o rechazar las enmiendas. El Ejecutivo ha diseñado los PGE de 2017 sobre la base de un límite de gasto no financiero, el conocido como ‘techo de gasto’, de 118.337 millones de euros, la misma cuantía que en las cuentas públicas de 2016.Además, los Presupuestos de 2017 tienen en cuenta el objetivo de déficit pactado con la Comisión Europea para 2017, que es del 3,1% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas.En los PGE se incluye un aumento del 1% del sueldo de los empleados públicos en 2017 y se recoge el incremento del 0,25% en las pensiones, una subida que ya está en vigor desde comienzo del año.El proyecto recoge un aumento de la financiación de las comunidades autónomas en 5.387 millones de euros. Además, los recursos para Justicia aumentan un 7,6%, en Educación (becas y programas de refuerzo escolar) se incrementan un 1,7%, en políticas activas de empleo el alza es del 5,5% y en I+D+i suben un 4,1%.