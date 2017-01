EL PRÓXIMO PLENO DEL CONGRESO COMENZARÁ A LAS TRES COMO ENSAYO PARA ADELANTARLOS TODOS

Etiquetas

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, anunció este jueves que el pleno extraordinario de la semana que viene comenzará a las 15.00 horas del martes, como ensayo de un propósito de adelantarlos todos, incluso antes de esa hora, con el objeto de facilitar la conciliación.Lo hizo a su llegada a la reunión de la Mesa del Congreso, donde además constató que hay "intención y bastantes acuerdos" para adelantar todos los plenos "bastante más"; es decir, incluso antes de las 15.00 horas del martes, la jornada de los plenos que hasta ahora suele terminar por la noche. "Pero me gustaría encontrar el acuerdo de los representantes de los distintos grupos parlamentarios", explicó, aunque fuentes parlamentarias confirmaron que la prerrogativa de fijar la hora de los plenos corresponde a la presidenta.El pleno de la semana que viene, de carácter extraordinario, llevará a su jornada del martes la convalidación de los decretos-ley de la devolución de las cláusulas suelo, el Fondo de Garantía Juvenil y el bono social, ya aprobados por el Consejo de Ministros, y de momento el adelanto de la hora no se hará formalmente extensivo a los plenos siguientes."Llevamos años que no se ha dado ningun paso y vamos a ir paso a paso, que creo que es muy importante", justificó Pastor. "Pero seguiré teniendo reuniones con ellos (los grupos parlamentarios)".