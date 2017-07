El PSIB pide a la Mesa del Congreso que reconsidere el bloqueo "arbitrario" hacia la ley contra las prospecciones

Etiquetas

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado un escrito ante la Mesa de la cámara, para solicitar que reconsidere el bloqueo "arbitrario" a la ley contra las prospecciones por parte de Cs y PP.

Así lo ha anunciado este jueves el diputado socialista Pere Joan Pons, justificando que "la motivación del Gobierno para oponerse a la tramitación de esta ley no está razonada suficiente ni objetivamente, puesto que no afecta al presupuesto vigente, por lo cual el Estado no tendría motivo para proponer el rechazo a tramitar esta normativa".

De hecho, han asegurado, la ley aprobada previamente por unanimidad en el Parlament especifica que las exploraciones de hidrocarburos que ya cuentan con licencia estarán vigentes hasta la extinción de esta a pesar de que no tendrán derecho a prórroga.

"Esto desmonta los argumentos otorgados por el Gobierno, puesto que los ingresos fiscales derivados de actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos no disminuirían en el presupuesto vigente", ha asegurado Pons.

Además, han señalado desde el PSIB, las indemnizaciones que puedan hacer las empresas explotadoras se limitan a la posibilidad de prórroga de las concesiones, que con la entrada en vigor de esta ley, no se podrían conceder y en ningún caso afectarían el presupuesto vigente.

Finalmente, el socialista también ha pedido a la Mesa del Congreso que admita a trámite la toma en consideración de la ley para declarar el Mediterráneo zona libre de prospecciones, porque "es una ley urgente, importando y capital por las Islas".