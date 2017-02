El PSIB se cuestiona si los diputados del PP deberían ser penalizados por haber abandonado el pleno

Etiquetas

Alcover se pregunta si el Reglamento del Parlament prevé algún tipo de medidas disciplinaria ante este tipo de situaciones

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Andreu Alcover, se ha preguntado si los diputados del grupo parlamentario popular deberían ser penalizados por haber abandonado el pleno este miércoles, tras las manifestaciones realizadas por el líder de Podemos, Alberto Jarabo, relativas al caso de la Policía Local de Palma.

Alcover también se ha cuestionado si el Reglamento del Parlament contempla "algún tipo de consecuencia" para aquellos parlamentarios que "gratuitamente" deciden ausentarse del hemiciclo "y no hacer el trabajo para el que les han escogido los ciudadanos".

"Me parece muy grave", ha dicho a los periodistas después de que los diputados del PP abandonaran la sesión plenaria durante el debate para la validación del decreto ley del Govern sobre policías locales y ha calificado el episodio de "lamentable".

Con todo, Alcover ha señalado que esta misma situación debería afectar también a las diputadas del grupo Mixto, Xelo Huertas y Montserrat Seijas, que hoy han abandonar el hemiciclo por no estar de acuerdo del reparto de escaños asignado. "No debería ser gratuito el no acudir a los plenos", ha insistido.

"Lamento el espectáculo que ha ofrecido el PP y, al final, se demostrará que se está convirtiendo, poco a poco, en un partido antisistema, que va en contra de las instituciones que en teoría debería defender, boicoteando el trabajo normal del Parlament que hasta ahora nunca se había puesto en duda", ha apostillado el portavoz socialista.