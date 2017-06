PSOE-A lamenta que se "consagre" en el Congreso el "ataque frontal a Andalucía" de los PGE con la "complicidad" del PP-A

Etiquetas

La parlamentaria andaluza y secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha lamentado este jueves que este miércoles se "consagrase" en el Congreso de los Diputados el "ataque frontal a Andalucía" que a su juicio suponen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, aprobados en la Cámara Baja, y ha denunciado la "complicidad" de los diputados andaluces del PP, que votaron a favor de dichas cuentas, y, en general, del PP-A al respecto de las mismas.

Así lo ha sostenido Verónica Pérez en declaraciones a los medios en una convocatoria en Sevilla, donde ha subrayado que los socialistas andaluces van a "seguir reivindicando y reclamando lo que nos parece que nos corresponde" a Andalucía. "No queremos ni un céntimo más de lo que nos corresponde, pero queremos lo que es nuestro, y entendemos que ese recorte de más del 36 por ciento en inversiones" para Andalucía en los PGE de este año "son un ataque frontal" a la comunidad autónoma "que los socialistas andaluces no nos vamos a callar y vamos a seguir denunciando".

"Ayer se consagró esa nueva traición a Andalucía por parte del Gobierno de Rajoy con el apoyo cómplice de los diputados andaluces del PP, que votaron favorablemente a unas cuentas que son un auténtico mazazo para Andalucía", ha enfatizado Verónica Pérez.

En esa línea, ha criticado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que "sigue traicionando a esta tierra desde su silencio o su escondite", porque "ha querido pronunciarse bastante poco o nada sobre los Presupuestos y sobre cómo repercuten en Andalucía", según ha abundado la dirigente socialista, para quien "hay que denunciar la complicidad del PP-A ante este ataque frontal de los Presupuestos Generales del Estado a nuestra tierra".

Preguntada por el voto a favor del diputado de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, a estas cuentas, Verónica Pérez ha remarcado que dicho parlamentario "no es del PSOE; es de Nueva Canarias, un partido político que nada tiene que ver con el PSOE independientemente de que concurriera en una lista electoral conjunta" con los socialistas en los pasados comicios generales, según ha apuntado.

Así, Pérez ha señalado que Pedro Quevedo "será responsable del posicionamiento de Nueva Canarias" y no del mantenido por el PSOE, un partido que, según ha querido dejar claro, "se ha opuesto a los Presupuestos" y ha votado que 'no' a los mismos "con firmeza, porque entendemos que no son los que hacen falta en estos momentos para el país", y desde Andalucía los rechazan los socialistas además porque suponen "un mazazo para la comunidad autónoma", por ejemplo al no concederle un plan especial de empleo y recortando las inversiones previstas para la comunidad en "más de un 36 por ciento".

Verónica Pérez ha recordado que el PSOE ha presentado enmiendas a los PGE "para intentar modificar unas cuentas que entendíamos que no eran las oportunas para el país", pero ha lamentado que el PP, en virtud de los acuerdos alcanzados con otras fuerzas políticas, "ha pasado su rodillo parlamentario con un escaso sentido de la autocrítica".

Así las cosas, la diputada autonómica del PSOE-A ha concluido enfatizando que los PGE que han salido del Congreso de los Diputados "no son buenos para España y son infames para Andalucía", y avisando de que "los socialistas andaluces lo vamos a seguir diciendo alto y claro mal que le pese al PP andaluz y a Juanma Moreno".