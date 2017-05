PSOE-A pedirá más de 300 actuaciones por valor de 3.600 millones para Andalucía en sus enmiendas a los PGE

Etiquetas

La portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha anunciado este miércoles que su partido va a presentar en las Cortes Generales un paquete de enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2017 que "van a suponer en torno a 302 actuaciones y que suponen 3.600 millones de euros" para Andalucía, y que incluyen reivindicaciones "irrenunciables" como "un plan específico de empleo" para la comunidad autónoma y que "se rectifique la ridícula inversión" contemplada para el Corredor Central, "fundamentalmente para la conexión Algeciras-Bobadilla".

Así lo ha manifestado la representante socialista en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha criticado el "ataque brutal" que para Andalucía suponen, a su juicio, los PGE elaborados por el Gobierno para este año, y con los que "al PP le se le ha ido la mano", según ha apostillado, para agregar que el Gobierno andaluz ha sido "molesto para las políticas del PP" y ha "demostrado que se podían hacer las cosas de otra manera".

"Quizá por eso nos siguen castigando", ha apuntado Férriz, que ha incidido en criticar que "la inversión se desploma un 36,6 por ciento" para Andalucía, cuyos ciudadanos reciben "47 euros menos" que la media de cada español --"137 euros frente a 184"--, y "no se tienen en cuenta los déficits estructurales" de una comunidad autónoma con "tantas necesidades".

En esa línea, la parlamentaria del PSOE-A ha considerado "inexplicable que algunos partidos guarden silencio respecto a este ataque brutal", y al respecto ha mostrado su sorpresa en relación a la actitud "tibia" adoptada por IULV-CA en relación a la propuesta de declaración institucional que planteaban los socialistas para rechazar desde el Parlamento andaluz los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno, que sólo ha sumado el apoyo de Podemos, según ha explicado.

Férriz ha insistido en que a los socialistas les ha "sorprendido bastante" que IU "guarde silencio, no la firme o tenga una actitud bastante tibia" al respecto de esta propuesta, y ha enfatizado que "callar" en este asunto "implica ser cómplice de unos Presupuestos que atacan y masacran a Andalucía".

En relación al paquete de enmiendas que presentará el PSOE en el Congreso y en el Senado, la diputada ha manifestado que esperan con ellas poder "mejorar un poquito" los PGE, y que en ese conjunto hay dos cuestiones que para los socialistas resultan "fundamentales e irrenunciables", como son el plan específico de empleo para Andalucía y que "se rectifique esa inversión tan ridícula que se ha hecho en el Corredor Central, fundamentalmente en la línea Algeciras-Bobadilla".

En relación al "plan específico de empleo", Férriz ha recordado que "es una reivindicación que venimos haciendo durante todos estos años" de Gobierno del PP, que sí ha adoptado planes así "con otras comunidades autónomas", y ha dicho que "no se entiende que si tenemos un grave problema con el paro que el PP nos arroja a la cara cada día, luego no se actúe en consecuencia y no se nos dé ese plan específico".

De igual modo, ha defendido que el Corredor Central es "una prioridad esencial para el desarrollo de Andalucía", como reconoce la propia Comisión Europea. Así, ha subrayado que "la Red Transeuropea de Transportes, aprobada por la UE, prioriza a Andalucía y a estos corredores", lo que "era y es una oportunidad histórica para posicionar internacionalmente a Andalucía y para dinamizar económicamente a esta tierra".

"No es de entender que, mientras la Comisión Europea prioriza" esta cuestión, "el Gobierno central no esté apostando" por la misma, según ha agregado Férriz, que ha insistido en que "esto daña seriamente los intereses de Andalucía", porque "destinar unos ridículos 20 millones de euros al Corredor Central frente a 6.500 millones que se destinan al Corredor del Mediterráneo significa que Andalucía pierde competitividad", algo a lo que los socialistas "no estamos dispuestos", según ha advertido la parlamentaria.