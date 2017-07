"El PSOE pide a García Molina que "reflexione" tras las declaraciones de su compañero de grupo

Etiquetas

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Ana Isabel Abengózar,tras las declaraciones que ha realizado este viernes el diputado del Grupo Parlamentario de Podemos David Llorente, que ve "contradictorio" que sería presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos y no consultarlo antes con el Consejo Político de su formación, ha pedido al líder de Podemos en la región, José García Molina, que "debería reflexionar".

"Hay que tener sentido común, primero vamos a conocer esos nuevos presupuestos y después plantear si se considera que haya que presentar enmiendas que mejoren esos presupuestos. Hay que anteponer los intereses de los castellano-manchegos y no las guerras internas de los propios partidos", ha aseverado la diputada socialista.

Y es que Abengózar ha indicado que en el Gobierno regional "hay disposición" para debatir sobre rebajas fiscales e incluirlas en los presupuestos a través de las enmiendas que se hagan en la tramitación parlamentaria de los mismos, tal y como reclama el PP.

La diputada socialista ha recordado que el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ya abrió la posibilidad de crear una mesa de trabajo junto a los grupos parlamentarios para estudiar posibles medidas fiscales y su aplicación en los presupuestos.

No obstante, la socialista ha confirmado que esa propuesta no se ha hecho de una manera formal a los grupos, aunque ha puntualizado que también ellos "pueden hacerlo". Asimismo, ha sostenido que tendría que ser el consejero de Hacienda el que valorara si los 200 millones de euros que la diputada del Grupo Parlamentario Popular Claudia Alonso ha mencionado como rebajas en impuestos serían viables o no.

Sobre la medida exigida por Alonso en una rueda de prensa anterior de que el Gobierno regional pague a los funcionarios antes de que termine julio la subida salarial del 1,5 por ciento prometida, Abengózar ha manifestado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no ha podido pagar la subida del un por ciento a nivel nacional hasta que no ha tenido presupuestos". "Ahí dejo la reflexión", ha agregado.