EL PSOE, EN CONTRA DE LIMITAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CUENTAS DEL PP

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, aseguró hoy que no van a respaldar la decisión del PP de limitar temporalmente la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular.“El PP puede jugar con jueces, con fiscales, pero no va a jugar con los diputados de esta Cámara” dijo Ábalos a la salida de la Junta de Portavoces, sobre la petición de los populares. A este respecto, señaló que “no tiene ningún sentido tratar de revisar o modificar un acuerdo que queda claro que trata de investigar la financiación del PP sin expresión de ninguna época ni ningún tiempo, y que obviamente no está referida a la responsabilidad de Mariano Rajoy, sino referida al PP”.“No vamos a aceptar la revisión de los términos de un acuerdo del Pleno, vamos a mantener su vigencia plena” advirtió. En este sentido, Ábalos relató que “el PP no ha presentado un plan de trabajo y lo que ha hecho es presentar un escrito en el que trata de acotar el objeto de la comisión, la temporalidad para la investigación”, lo que, “en definitiva, es poner en cuestión lo que fue un acuerdo unánime del pleno del Congreso de los Diputados”.