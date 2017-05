PSOE. PRADAS CRITICA A SÁNCHEZ Y DICE NO RECONOCERLO

Etiquetas

Antonio Pradas, diputado por Sevilla y exmiembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, criticó este miércoles las últimas declaraciones del ex secretario general del PSOE y dice que no reconoce “en absoluto” a la persona que él apoyo hace dos años.En declaraciones a Servimedia en los pasillos del Congreso, dijo que es “muy triste basar una campaña y el futuro político en la división y el enfrentamiento entre compañeros”.Pradas, que fue en 2014 el encargado de llevar los avales que recogió Sánchez para las primarias a la Secretaría General que terminó venciendo, se desmarcó del exlíder socialista y de sus palabras. “Ese perfil no lo reconozco en absoluto como la persona que yo avalé hace dos años”, indicó.Este diputado afín a la candidatura de Susana Díaz ha verbalizado lo que diputados próximos a la presidenta de la Junta de Andalucía están comentando tras las palabras de Sánchez en una entrevista con ‘El Mundo’.Estos socialistas critican que el ex secretario general y aspirante a la reelección ha hechos unas “duras declaraciones” que fomentan la “división” y que pueden hacer “más difícil” el día después de las primarias y la ansiada unidad en la formación.