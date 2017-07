El PSOE llevará al Parlamento de Canarias las "acciones y omisiones" de CC en materia de dependencia

Etiquetas

El Grupo Parlamentario Socialista llevará al pleno de la próxima semana las "acciones y omisiones" del Gobierno regional de CC en materia de dependencia "que están fustigando a estas personas y a sus familias".

Así lo indicó en una nota de prensa la portavoz del PSOE del área, Teresa Cruz Oval, que intervendrá en el marco de una interpelación a la consejera de Política Social, Cristina Valido, para que informe de las gestiones realizadas por su departamento para fortalecer e impulsar de la ley de dependencia.

"A la vista de los datos, del retroceso y de las carencias, resulta evidente que Coalición Canaria no ve mínimamente prioritaria la dependencia", dijo la diputada, quien lamentó que en solo estos seis meses de gestión de CC, Canarias "vuelva a estar en el vagón de cola".

Del mismo modo, Cruz acusó a CC de "manipular" la información, de gestionar "desde la opacidad" y de no cooperar con el organismo público que elabora las estadísticas del sistema nacional.

También denunció que durante los primeros cuatro meses de CC al frente de la Consejería, se han incorporado al sistema de la dependencia 65 personas, una cada dos días, mientras que con la anterior consejera, Patricia Hernández, se estaban incorporando ocho nuevos casos cada dos días.

"La desidia de CC nos ha llevado a tener el peor sistema de dependencia de España, a no disponer tras diez años de un mapa de recursos, a no haber aprobado ni un plan de promoción de la autonomía personal mientras otras comunidades autónomas van ejecutando el segundo, a no dar ni una sola respuesta a las muchas necesidades", concluyó.