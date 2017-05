PSOE. SÁNCHEZ Y LÓPEZ SE ENZARZAN CON LA 'NACIÓN'

Etiquetas

-Díaz dice a Sánchez que todos le abandonan. El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez tuvo un pequeño rifirrafe con el otro candidato Patxi López sobre la definición de "nación" y su defensa de que “España es una nación de naciones”, al tiempo que recordó a Susana Díaz que ella apoyó el Estatut y el artículo de Felipe González en el que también se defiende esa tesis. Este ha sido uno de los momentos más álgidos del debate así como cuando, antes de la pausa del debate que los tres han celebrado este lunes en Ferraz, la presidenta de la Junta de Andalucía fue a la ofensiva y le recriminó a Sánchez que todos los que le conocen terminan abandonándolo. Asimismo, pasó al ataque y le trasladó una afirmación clara: “Si tu problema fuese yo, tus problemas habrían acabado hace mucho tiempo. Tu problema no soy yo. Tu problema es que hace dos años elegiste una Ejecutiva de la cual de los 38 miembros solo prácticamente siete quedan trabajando en torno a ti. Tus portavoces parlamentarios tampoco trabajan ya contigo. Zapatero, que te ayudó muchísimo y activamente, te apoyó y ya no se fía de ti. Felipe González que era la persona que te aconsejaba y ayudaba, tampoco. Piensa que le has engañado. Tu problema no soy yo, Pedro. Tu problema eres tú. Y cuando la gente que te acompaña que ha trabajado cerca de ti resulta que no se fía de ti, deberías de hacértelo ver”, afirmó la presidenta de la Junta de Andalucía. Díaz lanzó tras esta declaración su compromiso si sale elegida secretaria general. Dijo que no va a “endosar” a sus compañeros las responsabilidades del PSOE, sino que las asumirá “en primera persona”. “Si el PSOE conmigo no remonta electoralmente, yo me marcharé y lo haré sin hacer ruido y sin fracturar el partido, porque el PSOE es mucho más importante”, subrayó. CUERPO A CUERPO El ex secretario general del PSOE no entró en el 'cuerpo a cuerpo' con Díaz tras esta acusación pero también tuvo ocasión de enfrentarse al diputado vasco, quien afeó tanto a Díaz como a Sánchez que se equivoquen de debate y protagonicen un enfrentamiento que no vislumbra el proyecto que tienen para los socialistas. “Estamos así porque en lugar de hacernos oír ahí fuera, nos hemos estado chillando. Nos hemos dedicado a atacarnos entre nosotros. Solo hay dos alternativas, pero no son las que planteáis”, indicó López. Uno de los momentos más tensos del debate fue cuando el ex lehendakari le preguntó directamente a Sánchez si sabía lo que era una nación, pregunta que a éste le pilló de sorpresa pero que no dudó en contestar de la siguiente manera. “Es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña, por ejemplo, en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas”. El vasco, no satisfecho con la respuesta, replicó a Sánchez que el término de nación es moderno y que siempre se ha utilizado dos maneras para definirla: la nación política, que lleva a la “consecución de un Estado independiente”, a lo que los socialistas, dijo, están en contra y, por otro lado, la nación entendida en cuanto al arraigo cultural. “NO MIENTAS, CARIÑO”Este cruce de reproches por el término de ‘nación’ viene porque cuando Sánchez era secretario general reconocía únicamente la singularidad de Cataluña, y ahora dice que España es “una nación de naciones” y que Cataluña es una nación. También chocó sobre esta cuestión con la presidenta de Andalucía, quien acusó a Sánchez de unas veces usar una bandera de España “más grande que la que Aznar colocó en la Plaza de Colón” y ahora habla sobre las naciones dentro de España.Ante esto, el ex secretario general le recordó a Díaz que como diputada aprobó el Estatuto de Cataluña, del que luego culpó al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero; de suscribir como consejera de Presidencia un informe sobre la Fundación Alfonso Perales, en el que se recoge el término de nación de naciones, y en tercer lugar que respaldara el artículo de Felipe González y Carme Chacón de 2010 en el que se dice que España es una nación de naciones. La presidenta andaluza dirigió en este momento un “no mientas, cariño” a Sánchez, palabras que han marcado claramente la dureza de Díaz contra el ex secretario general en el debate de la jornada de este lunes.