El PSOE lamenta que "la división de dos personas" esté "condicionando el futuro de Castilla-La Mancha"

La vicesecretaria y portavoz del PSOE en la región, Cristina Maestre, ha afirmado que el artículo de opinión remitido este lunes por el diputado regional de Podemos David Llorente a los medios "demuestra la división interna" de la formación morada en la Comunidad Autónoma, y ha criticado que "la división de dos personas --Llorente y el secretario general de Podemos en la región, José García Molina-- esté condicionando el futuro de Castilla-La Mancha".

"Tendrán que explicar si esto es serio y dónde vamos a llegar", ha reclamado Maestre durante su comparecencia, donde ha señalado que esta "división" está "condicionando los planes de empleo, que haya una mejor universidad o que los empleados públicos cobren más o menos", entre otras cuestiones.

Asimismo, la portavoz del PSOE ha tachado de "ridículo y patético" la idea que ha trasmitido el portavoz del PP en la región, Lorenzo Robisco, en su anterior comparecencia, en la que ha apuntado que entre el presidente regional, Emiliano García-Page y Llorente hay "un pacto oculto", ya que, a su parecer, "no cabe la menor duda de que Page está impulsando a Llorente en muchas de sus declaraciones".

"SER CASTA LES HA QUEDADO GRANDE"

"El PP no ha aportado absolutamente nada, ni una sola propuesta. Había un pacto transparente que se dio en rueda de prensa y lo ha incumplido Podemos, por irresponsabilidad y porque no saben lo que significa estar en las instituciones", ha criticado Maestre, que ha agregado que "ser casta, que ya no lo dicen, les ha quedado grande".

En este sentido, la representante socialista ha aseverado que "dos diputados no pueden condicionar por el 0,05 por ciento un presupuesto de 8.000 millones de euros". "Si no lo quieren entender, lo entenderán cuando hablen los ciudadanos", ha vaticinado.

No obstante, Maestre ha indicado que reconoce "la autocrítica de Llorente diciendo que se precipitaron y que debería haber habido más diálogo y no hacerlo a traición". "El otro --en referencia a García Molina--, con su mala consejera que es la soberbia, está diciendo todo lo contrario".

"Lo que subyace detrás de todo esto es una firme y clarísima oposición entre uno y otro, la fractura de Podemos en Castilla-La Mancha y el peso de sus propias primarias, que está haciendo que cada uno vaya por un camino distinto. Lo peor de todo esto es que lo pagan los ciudadanos", ha agregado la portavoz regional del PSOE.

Por otra parte, preguntada por qué soluciones va a ofrecer el Gobierno regional a este rechazo a los presupuestos, Maestre ha insistido en que "cuando Page haya analizado con los representantes sociales y jurídico-legales la situación, dará las alternativas".