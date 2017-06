El PSOE no renuncia a presentar una moción de censura contra Rajoy pero ve "muy complicado" que salga adelante

Etiquetas

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado que su partido no renuncia a presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero ha avisado de que ve "muy complicado" que esta iniciativa pueda salir adelante.

Así lo ha manifestado en sendas entrevistas en RNE y Onda Cero, recogidas por Europa Press, donde ha incidido en la "complicada" fragmentación actual del Congreso de los Diputados. Según Lastra, el PP ha demostrado tener la "mayoría absoluta" de la Cámara Baja al conseguir los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 "sin el PSOE".

En este escenario, los socialistas "no renuncian" a poder presentar una moción de censura contra Rajoy "si se dan unas condiciones que ahora no se dan". En cualquier caso, ha apelado al entendimiento de la oposición para llevar a cabo políticas y lograr la mayoría parlamentaria en temas importantes.

"NO INMISCUIRSE" EN PROCESOS INTERNOS

Por otro lado, sobre los congresos regionales que arrancarán tras el 39 Congreso Federal, Lastra ha asegurado que la Ejecutiva de Pedro Sánchez no va a interferir en el proceso. En este sentido, de cara a renovar los liderazgos regionales, ha apuntado que la dirección no va a animar a nadie a "dar un paso" ni a pedir "que no lo dé". "No nos vamos a inmiscuir", ha dicho, insistiendo en que su labor será "velar por la limpieza" del proceso.

Concretamente, preguntada por el liderazgo del PSOE valenciano y del Gobierno de la Generalitat, en manos de Ximo Puig, Lastra ha recalcado que "es un buen" Ejecutivo que "ha costado mucho" lograr para "trasformar la vida de los valencianos". "Hay militantes que apoyan a Puig como presidente de la Comunidad pero consideran que debe haber cambios en el partido", ha añadido no obstante.

Por otro lado, sobre la relación entre la presidenta andaluza y líder del PSOE-A, Susana Díaz, con el líder del partido, Pedro Sánchez, --que fueron rivales en las primarias socialistas-- ha señalado que están en contacto al mismo tiempo que ha agradecido a la líder del Ejecutivo andaluz su "buena voluntad".