El Parlamento de La Rioja pide un Plan Transversal de Atención al Daño Integral Añadido

Etiquetas

Pide un refuerzo de la atención a las mujeres que sufren violencia machista en el medio rural

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy, por asentimiento de todos los grupos políticos, pedir al Gobierno de La Rioja un Plan Transversal de Atención al Daño Integral Añadido.

El Plan, llevado al pleno por Ciudadanos, incluye crear una mesa de trabajo donde participen las asociaciones específicas del daño cerebral asistido; y realizar campañas divulgativas para prevenir el ictus y saber actuar ante él.

La diputada de Ciudadanos Rebeca Grajea de la Torre ha creído necesaria una "asistencia integral" de las personas que sufren daño cerebral, al igual que a sus familias, con el objetivo de "lograr que se desarrollen actividades básicas de la vida diaria con la mayor autonomía posible".

Desde Podemos, José Calvo ha creído que "una vida que ha sido salvada ha de ser vivida con dignidad", pero ha visto la iniciativa de Ciudadanos "poco ambiciosa e ingenua" porque puede quedarse en "otro plan que no termina en nada". "No es que esté transmitiendo una frustración, pero igual sería mejor una enmienda a los presupuestos", ha dicho.

La socialista Nuria del Río ha señalado cómo, actualmente, los pacientes con daño cerebral están siendo "expulsados a otras comunidades". Además, ha sugerido que "se dote de presupuesto a la terapia ocupacional; y la rehabilitación del habla". "Espero que este plan sea una realidad que sirva para mejorar la vida de los enfermos y las familias", ha afirmado.

El portavoz del PP, Jesus Ángel Garrido, ha recordado que "el Gobierno de La Rioja ha trabajado en los últimos años" en este ámbito y "la tasa de mortalidad por ictus se ha reducido hasta el cinco por ciento". Ahora, ha creído, el "reto de futuro" es "cómo podemos ayudarles" una vez superado el ictus.

Para concluir, Grajea de la Torre ha señalado que esta proposición no de ley pretende "iniciar los trabajos". "Pero usted Ceniceros debe avanzar", le ha indicado al presidente del Gobierno, "tiene la oportunidad de traer a esta cámara un plan, no sólo de atención al ictus, para que quien lo sufra no se vea en soledad".

"Intervenga sin miedo, valiente y audaz y diga que esto no es papel mojado", le ha apelado, pero sin respuesta.

VIOLENCIA MACHISTA EN EL MUNDO RURAL

Por otro lado, el Parlamento de La Rioja ha aprobado, con la abstención del PP, una proposición no de ley de Podemos, enmendada por Ciudadanos y PSOE, para pedir un refuerzo de la atención a las mujeres que sufren violencia machista en el medio rural.

Desde Podemos, la diputada Natalia Rodríguez ha creído que "una mujer abandona su contexto de violencia cuando tiene autonomía económica" y ha pedido al Gobierno riojano que "no se quede en planes" porque "lo que salva a las mujeres son medidas concisas".

Así, ha pedido que se "pongan en marcha apoyos económicos y pisos" y se trabaje con los hombres. "Que son los que hacen que las mujeres seamos víctimas de violencia machista", ha espetado. En ese punto, el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, le ha recriminado no saber de qué habla, al tiempo que ha dicho que hay "doscientas víctimas protegidas en el mundo rural", y ambos han tenido un leve enfrentamiento dialéctico.

Desde el PSOE, Ana Santos ha puesto el acento en que "la presión es mayor en el mundo rural; e incluso las denunciantes son presa de juicios paralelos y presión social". Ha creído que "la especificidad del mundo rural no se aborda" y son precisas "campañas específicas mundo rural".

El portavoz del PP Jesus Ángel Garrido ha asegurado no querer "ser malicioso", pero ha considerado que a los grupos de la oposición "no les parece bien que el PP haya presentado una ponencia de violencia de género" y, por eso, se han dado prisa en "sacar" propuestas de violencia de género.