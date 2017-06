El Parlamento admite a trámite la reforma del senador autonómico con las dudas de constitucionalidad del PP

Etiquetas

"El Senado es un refugio de corruptos, y lo que queremos es que se acabe"

El Parlamento de La Rioja ha admitido a trámite la toma en consideración de la reforma del senador autonómico, propuesta por Ciudadanos, con las dudas de constitucionalidad del Partido Popular, que ha adelantado que solicitará la presencia de juristas "para que sea una ley impecable".

La propuesta de ley, cuyo texto original busca que el Parlamento de La Rioja pueda revocar la figura del senador autonómico y que éste rinda cuentas en la Cámara riojana, entre otros asuntos, deberá desarrollar, ahora, su trámite parlamentario hasta una futurible aprobación.

En la actualidad, el senador autonómica de esta comunidad es el también diputado Pedro Sanz que, si bien no ha estado presente en el debate, sí ha llegado a la carrera al momento de la votación, en la que han votado a favor PSOE, Podemos y Ciudadanos; y en contra el Partido Popular.

El portavoz de Ciudadanos Diego Ubis ha abierto el debate leyendo en texto que explica la intención de que, "en el marco de las competencias de la comunidad, se regule, mediante ley, el sistema para elegir, así como la extinción y formas de proceder del senador autonómico". Algo, para Ubis, necesario "si queremos avanzar y recuperar la credibilidad de la política".

El portavoz del PP, Jesús Ángel Garrido, se ha preguntado "con qué fundamentación" se podria revocar al senador autonómico. "La respuesta es la voluntad política, y eso suena a arbitrariedad ", ha dicho. Así, a su juicio, la reforma, tal y como está planteada, haría que estuviese "supeditado a la opinión de los diputados" y, por tanto, "sería un mandado".

Se ha apoyado en la Constitución para señalar es una figura que no puede estar ligada "por mandato imperativo". "Una cosa es el sistema de elección, y otra la naturaleza", ha aclarado al tiempo que ha recordado los informes tanto del letrado de la Cámara como del Gobierno de La Rioja que plantean "dudas sobre la inconstitucionalidad" del texto de Ciudadanos.

El diputado de Podemos Germán Cantabrana ha recriminado a Ciudadanos su posición "intermitente" dado que están "sustentando a un partido que tiene su sede pagada en dinero negro".

Ha creído que, con esta iniciativa pretenden un "lavado de imagen" pero les ha advertido de que no podrán borrar de la memoria de los riojanos el pacto de gobernabilidad, y su apoyo a la figura de Sanz como senador autonómico. "Por la mañana no le querían de presidente de la comunidad, y por la tarde lo mandaban al Senado", les ha dicho.

El diputado socialista Francisco Ocón ha indicado que se trata de "una ley que es para una persona" y ha incidido en que el senador autonómico "es designado, no elegido". Ha creído que "nadie" puede "estar en contra" de que rinda cuentas; y ha creído de "sentido común" que si el Parlamento tiene la "facultad de darle confianza", tenga la de "retirársela".

Ha creído una "falta de respeto al Parlamento" que el "afectado", Pedro Sanz, no estuviera "siguiendo el debate".

"Es evidente", ha añadido, "que esta Cámara no tiene la confianza para que el señor Sanz le represente"; por lo que ha pedido al presidente regional, y del PP, Jose Ignacio Ceniceros: "Si él no es capaz de dimitir, si no tiene la vergüenza de hacerlo, tenga usted la vergüenza de pedirle su dimisión, será algo que le honre"

Ubis ha cerrado el debate afirmando: "El Senado es un refugio de corruptos, y lo que queremos es que se acabe". Así, por ejemplo, ha señalado que el extesorero, Jose Luis Bárcenas, fue senador.