Podemos presiona al PSOE a un día de la moción y avisa de que si no la apoyan, se "retratarán" manteniendo a Rajoy

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha avisado este lunes al PSOE de que se "retratarán" con su voto si, como es previsible, no apoyan la moción de censura que defenderá este martes el líder 'morado', Pablo Iglesias, contra el presidente Mariano Rajoy.

"Ojalá en algún momento el PSOE deje de apoyar a Rajoy. De momento no lo hemos visto. El PSOE facilitó la investidura de Rajoy y ahora todo parece apuntar que va a facilitar que no prospere la moción", ha lamentado Echenique en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press.

Así, Echenique ha defendido que el PSOE puede "votar a favor" independientemente de que no haya cerrado todavía su congreso federal porque "la parasitación de las instituciones" que, a su juicio, está protagonizando el PP, lo justifica.

"Cada uno se va a retratar mañana con su voto y ese voto podría haber sido diferente. Cada partido decide qué votar. Si lo hiciera en base a lo que pide la ciudadanía, mañana mismo Rajoy dejaba de ser presidente, pero en este momento nuestro país es mejor que su Parlamento", ha asegurado, tras señalar que, según las encuestas, existe una mayoría social a favor de la moción.

Aunque ha lanzado ese aviso al PSOE, Echenique ha afirmado que Podemos no ha impulsado esta moción contra los socialistas. "Esta moción es contra la corrupción del PP y contra los efectos económicos de la corrupción", ha explicado.

"Es triste que haya personas en el PSOE que no quieran entenderlo. Esperamos que en algún momento el PSOE deje de apoyar a Rajoy. Hasta el día de hoy, no lo he visto", ha enfatizado, tras señalar que el portavoz provisional de los socialistas en el Congreso, José Luis Ábalos, "se equivoca profundamente" al decir que el interés real de Podemos al presentar la moción es influir en el PSOE.

"OJALÁ RECTIFIQUEN"

En este punto, Echenique ha insistido en que espera que los socialistas "rectifiquen" y dejen de apoyar al PP como lo hicieron, a su juicio, cuando permitieron la investidura de Rajoy y también "al prestar un diputado" --el parlamentario de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, socio electoral del PSOE en las Islas-- para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. "No es algo contra ellos sino con defender los intereses de la mayoría social que también debería defender el PSOE", ha reiterado

Por otra parte, el dirigente 'morado' ha acusado al PP y a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de practicar el "filibusterismo parlamentario con el reglamento" de la Cámara Baja para intentar silenciar el debate. "Ojalá Pastor fuera la presidenta de todos, pero solo es la presidenta del PP", ha denunciado.

Además, ha avisado que si el debate es "bronco" será porque el PP lo busque. "En la Asamblea de Madrid vimos un PP desquiciado, con connotaciones asquerosamente machistas contra nuestra candidata, insultándonos, llamándonos terroristas y pederastas, fue una cosa desnortada", ha lamentado. "Si en el Congreso el PP toma la misma actitud, supongo que Pastor tendrá que llamarles al orden", ha apuntado.