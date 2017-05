Podemos instará a Revilla a posicionarse de forma "clara" sobre la moción de censura al Gobierno de Rajoy

Etiquetas

Con este objetivo, ha registrado una pregunta al presidente en la que espera que Revilla se muestra a favor "de echar" al PP del Gobierno

Podemos instará en el Pleno del Parlamento de Cantabria del 5 de junio al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), a que se posicione "de una manera clara" sobre la moción de censura presentada en el Congreso de los Diputados contra el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy y espera que lo haga a "favor de echarle" ya que, a su juicio, de lo contrario se demostrará que sus hechos "no se corresponden" con "lo que dice en televisión" criticando la corrupción.

El diputado regional de la formación 'morada' Alberto Bolado ha anunciado este jueves en una rueda de prensa que, con este objetivo, su grupo ha registrado una pregunta a Revilla para que explique su postura acerca de la moción de censura presentada por Unidos Podemos para intentar desalojar al PP del Gobierno, una iniciativa, a su juicio, "absolutamente necesaria" y con la que tanto España como Cantabria "se juegan mucho".

Por ello, según ha avanzado Bolado, la pregunta a Revilla es la primera de una serie de iniciativas parlamentarias que el grupo Podemos registrará con el "objetivo de abrir en Cantabria un debate" sobre esta cuestión.

El diputado 'morado' ha explicado que con esta moción Cantabria se "juega" la posibilidad de acabar con el "ninguneo" hacia la comunidad autónoma que, en su opinión, está mostrando un PP al que, entre otras críticas, ha acusado de "privatizar" el hospital Valdecilla y, además, de "birlar" 44 millones --los 22 consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 y no abonados y los otros 22 no incluidos en el proyecto de este año, que aún no está aprobado y puede ser modificado--.

También Bolado ha opinado que al PP que se pretende desalojar del poder con la moción de censura es el que --ha dicho-- "no atiende a las necesidades de creación de industria en nuestra comunidad autónoma"; que deja fuera de los Presupuestos partidas para la reindustrialización del Besaya; y que ha hecho que los Cercanías de la comunidad "se caigan a pedazos".

Además, ha añadido que al Gobierno del PP al que se pretende echar con la moción es el que, a su modo de ver, "miente" a la comunidad autónoma a través del "superministro" de Fomento y exalcalde santanderino, Íñigo de la Serna, y también el que ha puesto al frente de la Policía Nacional "a un torturador", tal y como ha insistido en definir al jefe de este Cuerpo en Cantabria, Héctor Moreno, condenado por torturas y detención ilegal por unos hechos ocurridos en los años 80 y posteriormente indultado por el Gobierno de España.

Por todo ello, ve "muy importante" y "fundamental" que alguien como Revilla, que --ha apuntado-- suele pronunciarse en televisión sobre la corrupción y otros problemas del país, se posicione sobre la moción de censura.

"Aquí no caben las medias tintas y es fundamental que el presidente nos explique a todos aquí si está con los corruptos o contra la corrupción", ha aseverado.

Y es que Bolado considera que el PP es el partido político "más corrupto de Europa", "manchado al meno por 31 casos de corrupción".

A Podemos les parece "fundamental" saber la postura de Revilla, a quien --ha recordado-- Podemos facilitó su investidura como presidente "al considerar que es distinto al PP y porque asumió un compromiso contra la corrupción".

Aunque Bolado ha dicho que su grupo "cada vez tiene más dudas" acerca de Revilla, sigue pensando que "no es lo mismo que el PP" y cree que "no puede permanecer impasible" ante una moción de censura que --ha dicho-- "emana" del conjunto de la sociedad civil.

A juicio del podemita, Revilla "no debe seguir confiando en el PP" después de que, por ejemplo, le hayan "engañado" con temas como la financiación de Valdecilla, entre otras cuestiones. "Cuando a uno le engañan la primera vez no es culpa suya, la segunda sí lo es", ha zanjado.