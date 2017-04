Podemos se pone "a disposición" de la diputada no adscrita para "resolverle sus dudas" acerca de las cuentas del grupo

Etiquetas

La portavoz parlamentaria adjunta de Podemos Andalucía, Esperanza Gómez, ha señalado este miércoles que su grupo está "a disposición" de la diputada no adscrita, María del Carmen Prieto, para "resolverle todas las dudas" que tenga en relación a las cuentas del grupo de la formación morada.

Así lo ha señalado Gómez, "con independencia" de lo que acuerde este miércoles la Mesa del Parlamento, y al hilo de la solicitud que la exparlamentaria de Ciudadanos (Cs) ha realizado a la Presidencia de la Cámara sobre el desglose de gastos pormenorizado de todos los grupos parlamentarios andaluces, junto con la vida laboral de los códigos de cuenta de cotización de los mismos, al objeto de tener acceso "a las contrataciones que ha hecho cada grupo parlamentario con nombres, tipo de contrato, jornada y fechas de alta y baja, si las hubiera".

En rueda de prensa en el Parlamento, la representante de Podemos ha apuntado que, hasta donde ella sabe, Prieto ha solicitado "alguna documentación que de aquí al pasado no ha sido necesaria, por lo que los grupos parlamentarios no tienen que presentar a la Mesa", pero ha incidido en que en Podemos están "a disposición" de la diputada no adscrita "para mostrarle nuestro portal de transparencia y resolverle todas las dudas que tenga".

"Para nosotros es fundamental la transparencia en las cuentas y creemos que las cuentas de los grupos parlamentarios tienen que ser transparentes", ha abundado Esperanza Gómez, que por ello ha insistido en trasladar la idea de que, "con independencia de lo que pase en la Mesa" de la Cámara este miércoles, "nos vamos a poner a disposición" de la diputada no adscrita "para aclararle las dudas que ella considere necesario; como haríamos con cualquier otro ciudadano, por otra parte", según ha matizado para concluir.