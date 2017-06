Podemos, dispuesto a reunirse con Ciudadanos, pero avisa a Sánchez de que la única vía eficaz contra el PP es la moción

Etiquetas

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado este martes que su formación está dispuesta a reunirse con todos los grupos políticos, incluido con Ciudadanos, como parte de su habitual actividad parlamentaria. Sin embargo, ha avisado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de que esta vía no permitirá sacar al PP del Gobierno ni confrontar sus políticas de austeridad.

En rueda de prensa en la Cámara Baja tras la Junta de Portavoces, Montero ha explicado que, por un lado, no creen que se pueda contar con Ciudadanos para impulsar una moción de censura, porque han demostrado ser "la muleta del PP" y que, por otro, el Ejecutivo tiene un gran poder de veto que impide a la oposición sacar adelante sus iniciativas.

"Podemos pensar en muchas medidas que permitan revertir las políticas de austeridad del PP, pero mientras el señor Rajoy esté al frente del Ejecutivo, va a ser muy difícil que las políticas que se aprueben en el legislativo terminen llegando a notarse en las casas de los españoles", ha avisado, en relación a la propuesta de Sánchez de pactar un plan para "rescatar" a los jóvenes, como primera iniciativa.

En este sentido, Montero ha reafirmado que, independientemente del trabajo que puedan seguir realizando el Parlamento y las reuniones que puedan mantener con unos o con otros, "la acción prioritaria" debe ser "desalojar al PP de La Moncloa". "Ahora no tiene mayoría parlamentaria, y hay posibilidad de construir una mayoría alternativa, que no solo haga una o dos medidas sino que desaloje al PP", ha apostillado.

"Hay que hacer actividad parlamentaria para buscar acuerdos, pero hay algo más urgente que es sacar al PP de La Moncloa, y vamos a trabajar para ambas cosas sin perder objetivo de sacar al PP de La Moncloa", ha enfatizado, tras señalar que, de momento, no han recibido una propuesta formal del nuevo líder del PSOE para entablar conversaciones.

De hecho, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado a su llegada al Pleno del Congreso que todavía no ha hablado con Sánchez tras el congreso federal del PSOE de este fin de semana, y que espera recibir su llamada "pronto". Además, ha reafirmado que están dispuestos a mantener las reuniones que haga falta.

RECHAZA "EQUIDISTANCIA" ENTRE PODEMOS Y CIUDADANOS

"Bienvenido todo el diálogo, que no es una práctica nueva sino que la venimos aplicando desde el inicio", ha asegurado Montero en su rueda de prensa, en la que, no obstante, ha insistido en que el PSOE no puede pretender "establecer una equidistancia entre las fuerzas de la oposición y los socios del Gobierno". "Ningún ciudadano asume que se pueda establecer una equidistancia entre que ejercer de oposición y quien hace de muleta", ha enfatizado.

En cuanto a sus expectativas respecto a las promesas de Sánchez, Montero ha reafirmado que su formación quiere ver "hechos", porque son "le mejor aval que puede tener una formación política y un político", pero ha señalado que, de momento, están dispuestos a darle cierto margen al "nuevo PSOE".

Eso sí, al igual que hiciera este lunes el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha señalado avisado que las votaciones sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés), y sobre el techo de gasto del Gobierno que tendrán lugar en las próximas semanas son importantes para determinar si el PSOE está o no cambiando.

"Son momentos para demostrar con hechos donde se está", ha sentenciado, para añadir que, por el momento, ven con esperanza como ha habido varios diputados socialistas que se han mostrado contrarios al CETA. "Para nosotros es una buena noticia. Ojalá se pueda concretar en que podamos estar juntos frente al CETA y que en el techo de gasto podamos tener una posición que no siga recortando derechos a los españoles", ha apostillado.