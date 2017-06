Podemos llama "oportunista" a Cs, "tramposo" al PP y pide al PSOE que reflexione porque si apoyan la moción empatarían

Etiquetas

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y candidata en la moción de censura que ha planteado su partido, Lorena Ruiz-Huerta, ha llamado hoy "oportunista" a Cs, "tramposo" al PP y pide al PSOE que reflexione porque si apoyan la moción empatarían a 64 con el bloque negativo de PP y CS, ya que también se ha ausentado hoy la diputada del PP Elena González-Moñux, de baja por depresión.

En el segundo turno de intervención de Ruiz-Huerta, ha empezado criticando el programa de la formación naranja porque "no dice nada y defiende una cosa y luego la contraria, en Andalucía manteniendo el PSOE de los ERES y en Madrid el PP del Tamayazo, la Púnica, Lezo, de un tipo cojonudo a mirar a otra lado en la Fiscalía y sigue igual que siempre porque parece que nada cambie".

"Parece que han llegado a la política para su promoción personal. Perpetúan el sistema injusto y corrupto de administrar lo público que padecen los ciudadanos de este país. Ustedes son los de 'si estos son mis principios y si no es gusta tengo otro'", ha añadido la portavoz, que ha preguntado al líder regional de Cs "para quién trabajan".

En respuesta al PSOE, la diputada de Podemos considera que con 10 diputados más debería haber sido ese grupo el que presentara la moción de censura, "pero una vez más no lo han hecho". "La seña de identidad del PSOE es el partido de la decepción permanente. ¿Cuántas veces ha decepcionado el PSOE a la ciudadanía?. Han desaprovechado la oportunidad. No echen la culpa a Cs porque no han movido un dedo para que haya una alternativa. Si tuviera 64 firmas les aseguro que la posición de Cs sería mucho más comprometida. Sencillamente han dejado pasar el tren cuando la mayoría de sus votantes sí apoyan la moción, según las encuestas", ha argumentado.

En la misma línea, consideran que PSOE "ha decidido que hay que estar dos años más esperando a Godot, a ver si el PP con Cs pierden las elecciones". "Su abstención y no esta moción es la que refuerza a Cifuentes, porque tal y como está compuesta esta Cámara, con una diputada ausente hoy podíamos haber empatado esa moción de censura", ha señalado Lorena Ruiz-Huerta.

A continuación, ha vuelto a llamar "charlatán peinado" al portavoz regional, Ángel Garrido, por su intervención de esta mañana, en la que a su juicio "confunden la dignidad con la soberbia sin dar ningún argumento más allá de la zafiedad".

"Este Gobierno está apoyado por una formación estructuralmente corrupta. Están en las instituciones para saquear las empresas públicas, enriquecer el patrimonio de algunos de sus integrantes y tienen a secretarios y consejeros de Justicia imputados y un larguísimo etcétera. Censuramos también que su modelo es insostenible y queremos despertar a los madrileños de la pesadilla de recortes y privatizaciones desde hace 20 años", ha sostenido.

Luego, en un cúmulo de reproches mutuos por alusiones, el portavoz parlamentario del PP, Enrique Ossorio, ha acusado a los miembros de Podemos de "grupo de pederastas, abusadores sexuales y traficantes de drogas". El diputado Ramón Espinar le ha respondido llamándole "indigno".