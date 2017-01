Prendes (Ciudadanos) pide al PSOE que "no sea un obstáculo" para negociar los Presupuestos Generales del Estado

Etiquetas

El diputado de Ciudadanos Asturias en el Congreso de los Diputados y Vicepresidente primero de la Mesa, Ignacio Prendes, ha pedido este sábado al PSOE que "no sea un obstáculo" en la negociación para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En un encuentro mantenido en Gijón con afiliados del partido, Prendes ha señalado la aprobación de las cuentas como el "principal reto" al que su partido se enfrenta en Madrid. Por ello, ha pedido al Partido Socialista que sea "una ayuda" para que España cuente con "los presupuestos que necesita". En estas cuentas estarían incluidos 4.000 millones de euros para poner en marcha las 150 medidas que permitieron la investidura del presidente del PP, Mariano Rajoy, como presidente de España.

Ante los simpatizantes asturianos, Prendes ha puesto en valor el trabajo realizado por Ciudadanos durante la legislatura, incidiendo en el pacto por la Educación, la lucha contra la corrupción o las políticas de igualdad y conciliación.

En referencia a Asturias, ha asegurado que Ciudadanos trabajará por dar "impulso" a la inversión en la Variante de Pajares para finalizar los trabajos en los plazos establecidos, en articular planes específicos para parados de larga duración y mayores de 55 años, o trabajar en políticas para fomentar el empleo entre los jóvenes.

Preguntado por la actitud del ex ministro de Defensa, Federico Trillo, en torno al accidente del Yak-42, el parlamentario ha recriminado al ex ministro su "comportamiento inaceptable", y ha lamentado que no haya asumido su papel como "responsable político" en este suceso.