Puig dice que el PSOE "estaba en la UCI y ahora está en planta" y destaca que va "camino de la normalización"

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha subrayado este jueves que el PSOE "estaba en la UCI y ahora está en planta", por lo que ha hecho hincapié en que va "camino de la normalización".

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, ha destacado que el Comité Federal del PSOE que se celebró el pasado sábado fue "un punto de inflexión". "Ahora se producirá un debate que me gustaría que fuera mucho más sobre contenidos que sobre nominalismos, para que lleguemos al Congreso en junio con una propuesta para la sociedad de una alternativa seria y progresista que necesita este país", ha manifestado el dirigente socialista..

Preguntado por la precandidatura del exlehendakari y actual diputado en el Congreso Patxi López a las primarias para liderar el PSOE, Puig ha subrayado que "cualquier persona que quiera aportar algo, se sienta concernida en esta cuestión y piense que puede ser una solución tiene que plantearlo, tiene que discutirse, tiene que intentar conseguir apoyo y, sobre todo, tiene que intentar vislumbrar un proyecto que tiene que ser mirando hacia fuera".

Inquirido por si cree que el exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez también dará el paso, el presidente valenciano ha respondido: "Se lo tiene que preguntar a Pedro Sánchez. No soy 'pedrólogo'".

"No me preocupo de opinar sobre lo que van a hacer los demás, bastante tengo con lo mío", ha señalado Ximo Puig, quien ha hecho hincapié en que su "gran prioridad" es la Comunitat Valenciana y "levantar las hipotecas que tenemos", como son "la reputacional, la económica y la social".

Asimismo, ha indicado que "cada uno tiene que saber lo que es mejor para su partido y de qué manera se puede ser mas útil", y ha añadido que todos tienen que ser "conscientes de nuestras limitaciones y que, más allá de nuestro particular interés hay un interés general dentro y fuera". "El Partido Socialista ha sido siempre un instrumento útil para la mayoría de españoles; es un partido que mira hacia afuera, no mira hacia el ombliguismo".

En cuanto a Susana Díaz, Puig no ha querido valorar porque ha respondido que no es "portavoz de nadie", pero ha destacado que "quien quiera liderar el partido tiene que cimentar un gran proyecto", que debe ser "una cosa coral y colectiva", en la que no haya una persona, sino "equipos potentes".