Puig se reunirá con Urkullu el 16 de mayo para abordar la comunicación entre los puertos de València y Bilbao

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles que el próximo 16 de mayo se reunirá en Vitoria con el lehendakari Íñigo Urkullu para abordar la necesidad de conseguir una comunicación "muy importante" para la economía entre los puertos de València y Bilbao.

Durante la sesión de control en las Corts Valencianes, Puig se ha referido a inversiones estratégicas para la Comunitat Valenciana como el Corredor Mediterráneo, que es "absolutamente esencial", y a la línea ferroviaria entre Sagunto-Zaragoza y el eje cantábrico, de modo que puedan unirse los puertos de València y Bilbao.

"No pedimos autopistas radiales, sino infraestructuras necesarias y eficientes", ha incidido el president, que ha mostrado nuevamente su rechazo a las inversiones para la Comunitat que contemplan los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que sitúan a la región "en la última posición en inversión por habitante".

Según ha dicho, en un momento en que la Comunitat está experimentando un crecimiento económico y "trabajadores y familias están cumpliendo", el que no lo está haciendo es el Ejecutivo central. "No pedimos por pedir, no somos victimistas, nos quejamos de un menosprecio reiterado, de falta de criterios objetivos en la inversión", ha dicho, lo que provoca "graves consecuencias en el empleo y la actividad económica".

Puig ha realizado estas manifestaciones ante la pregunta del síndico de Compromís, Fran Ferri, que ha pedido la valoración que hace el Consell de los PGE y las inversiones que contempla. El portavoz ha calificado la jornada de este martes de "histórica" porque se evidenció en el parlamento valenciano una "reclamación unánime" en ese sentido y ha dedicado unas palabras al exportavoz de Ciudadanos, Alexis Marí, y los diputados de su grupo que acudieron al acto: "Gracias por su coherencia, por poner por encima de todo los intereses de los valencianos".

Además, ha incidido en que el hecho de que las sillas de los diputados del PP estuvieran vacías significa "más que una simple ausencia", la ruptura del consenso construido en torno a las reivindicaciones. "Representan una traición a la confianza de los valencianos, la cobardía de los que se cuadran cuando desde Madrid se les llama al orden", ha dicho.

Para ellos, ha proseguido, las resoluciones que emanan del parlamento son papel higiénico --mostrando un rollo en la tribuna--. "Ese es el valor que le dan a estas Corts, para nosotros las declaraciones no son papeles para salir del paso, son compromisos con los valencianos".