Quevedo (NC) dice que se resistió "todo" lo que pudo a liderar la comisión de investigación sobre el PP

Etiquetas

El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso de los Diputados, Pedro Quevedo, aseguró que se ha resistido "todo" lo que ha podido para no liderar la comisión de investigación sobre la presunta investigación del PP, donde se verán asuntos como la trama Gürtel y los papeles del extesorero Luis Bárcenas.

"Me he resistido todo lo que he podido. Se que es importante la comisión pero nos hemos resistido todo lo que hemos podido después de hablar, además con mi organización, porque este es un asunto que nos viene de lejos, nos pone una presión adicional tremenda con todo el trabajo que ya tenemos", resaltó en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press.

Sin embargo, matizó que ha aceptado presidir dicha comisión después de que el portavoz del Grupo Mixto, Joan Baldoví (Compromis), y el del Grupo Socialista, Antonio Hernando, le llamaran para pedirle que lo aceptara porque "no había forma de resolver el bloqueo". Por ello, incidió en que ha "tenido que tragar".

Así, sobre la Presidencia de una comisión puntualizó que la función "no es de ejercer ni de abogado defensor ni de fiscal, es tratar de ordenar la comisión" para evitar "dar un espectáculo mayor que el que se pretende resolver".

Por ello, afirmó que la comisión debe funcionar "con rigor, con pluralidad, con seriedad, con transparencia", para lo que matizó que se enterará de cómo funciona aunque, dijo, que imagina cómo van este tipo de cuestiones. "Ahora me enteraré como va eso porque no tengo ni la más remota idea de como tienen que funcionar las cosas, me lo imagino", apostilló.

Quevedo admitió que, en dicha comisión, va a intentar hacer las cosas "con rigor" y "ordenar el debate, que es el papel", ya que recordó que se reproducen las mayorías del Congreso igual que en la Cámara, por lo que apuntó que intentará "hacer el trabajo con la dignidad correspondiente".

NEGOCIAR LOS PGE

Por otro lado, al ser cuestionado si hay fecha para reunirse con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para negociar entorno al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), indicó que está previsto que se vean "antes de que finalice el plazo" pero, afirmó, que "no están puestas las fechas. Hay un intercambio de papeles".

De todos modos, puntualizó que cuando se reúnan, lo harán "con la discreción correspondiente porque no se puede estar retransmitiendo este tipo de cosas porque a la presión de lo difícil que es la reunión se añade esta".

Finalmente, cuestionado por si se va a producir algún cambio en los cargos que ocupa al aceptar presidir la comisión, ya que también es concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aseguró que se lo ha planteado al partido "en reiteradas ocasiones, porque hay un esfuerzo personal importante", si bien expuso que los compañeros le piden que espere, ya que "por ahora" indican que "no solo no se ha resentido el trabajo, sino todo lo contrario, las áreas están funcionando bien". "Estaremos a lo que diga el partido. Esto es un esfuerzo personal importante", concluyó.