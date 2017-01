TARDÀ CREE QUE A RAJOY HAY QUE "MIRARLE LA NARIZ" CUANDO HABLA DE CORRUPCIÓN EN EL PP

Etiquetas

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, dijo este jueves que al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habría que "mirarle la nariz" cuando habla de casos de corrupción en el PP "para ver si le ha crecido" por mentir. Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntado por las palabras de Rajoy sobre el caso 'Gürtel' al decir que no está siguiendo el tema y asegurar que no conoce muchas de las informaciones que se han publicado. "Habría que mirarle la nariz a ver si le ha crecido", dijo Tardà. Preguntado por si cree que el presidente miente, dijo que una de las cosas que se saben del PP es que sus dirigentes "mienten como bellacos, como se dice popularmente". "No nos creemos nada", aseguró, salvo la evidencia de que como estrategia política "han optado por la violencia judicial" en la creencia "estúpida" de que así pueden frenar una voluntad "mayoritaria" de una sociedad en pleno siglo XXI y en el corazón del mundo democrático. Denunció que el PP "patrimonializa la mentira y la violencia judicial" y con ello "nos ayuda mucho" a quienes defienden la independencia de Cataluña. De hecho, aseguró que gran parte del "éxito" de la conferencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlamento Europeo se debe a la actitud del PP y de su portavoz, Esteban González Pons.