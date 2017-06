RAJOY: “SIEMPRE ESTARÉ ABIERTO A HABLAR CON SÁNCHEZ”

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró este viernes “abierto” a hablar “siempre” que sea necesario con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a pesar de que haya anunciado que se "esforzará" para conseguir "cuanto antes una amplia mayoría parlamentaria en el Congreso que desbanque al PP del Gobierno".Rajoy se pronunció en estos términos en rueda de prensa conjunta con el nuevo presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en el que ha sido su primer encuentro bilateral en el Elíseo y que ha servido para hablar de cooperación y de las reformas que requiere la Unión Europea en el futuro.“Yo siempre estaré abierto a hablar con Sánchez y la única conversación que he tenido con él para mí fue muy positiva porque fijó una posición nítida y clara sobre un tema que tenemos sobre la mesa y que comparto absolutamente”, apuntó refiriéndose a la posición sobre el desafío independentista que compartió Sánchez con él.Recordó la conversación telefónica que mantuvo con Sánchez una vez fue elegido secretario general del PSOE, en la que acordaron que “cuando fuera necesario nos veríamos”. “Así lo haremos”, aseguró, antes de celebrar que le transmitiera que estaría con la Constitución y la defensa de la soberanía nacional.Para Rajoy, esto es “suficiente” y una decisión “muy positiva” por parte de Sánchez cuando el pulso independentista es diario. Eso sí, eludió entrar a valorar “si está de acuerdo o no con unos o con otros”, después de que dijera que volverá a intentar el acuerdo con Podemos y Ciudadanos y si no lo consigue intentará forzar elecciones.“Nosotros hemos aprobado hace poco los Presupuestos Generales del Estado, tenemos 137 diputados en la Cámara y trabajaremos con todos sin exluir a nadie, salvo a los que son imposibles, que alguno hay, para intentar construir”, sintetizó el jefe del Ejecutivo.