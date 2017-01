EL PP RECONOCE QUE ES UNA “POSIBILIDAD” PRORROGAR LOS PRESUPUESTOS TODO EL AÑO Y EMPEZAR A NEGOCIAR LOS DE 2018

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, reconoció este viernes que es una “posibilidad” prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 a 2017 y empezar a negociar directamente los de 2018. No obstante, alertó de los “problemas” derivados de esta situación y pidió por ello “responsabilidad” a la oposición.Lo dijo en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, donde agregó que la aprobación de los PGE “tendría que ser una responsabilidad de todos” y aseguró que el PP va a seguir “negociando” con los diferentes grupos parlamentarios.“Esto es una posibilidad, evidentemente, aunque no creo que sea la mejor”, indicó el portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja al ser preguntado por esta cuestión. Acto seguido, avisó de que esta prórroga “crea otros problemas”, como, por ejemplo, en las transferencias a las comunidades autónomas.Por ello, incidió en que el PP está “intentando” que se aprueben las cuentas públicas y, en consecuencia, hablará “con todos”. “Estamos en el paso uno, esto sería el paso tres y antes hay pasos intermedios”, dijo sobre la posibilidad de negociar ya directamente los Presupuestos de 2018 ante la imposibilidad de cerrar los de 2017.“Tenemos aprobado el techo de gasto, que es lo más importante, y ahora vamos a ver cómo gastamos una parte del PGE que no es tan grande y no supera el 15% del total, porque el resto son gastos comprometidos”, explicó, para criticar seguidamente a los partidos que dicen ‘no es no’ antes de conocer los PGE.El PP, prosiguió, está “intentando valorar” si tiene “capacidad” para encontrar los apoyos necesarios. En este sentido, dijo ser “consciente” de la situación del PSOE y de que “es difícil que vayan a apoyar los PGE en una situación como la que tienen”. “¡Pero tener unos PGE aprobados es bueno para todos!”, enfatizó.Asimismo, remarcó que “no es suficiente” con el respaldo del PNV, ya que con 175 votos se puede conseguir rechazar las enmiendas a la totalidad, pero luego se necesitaría al menos un voto más para aprobar el dictamen. Advirtió de que no tendría sentido negociar con el PNV el concierto porque se aprobó “hace muy poco tiempo”, aunque dijo que “estimular algunas obras públicas es posible”. Igualmente, expresó su deseo de que en la negociación también se pudiera incorporar el PDECat, pese a ser una formación que está en unos procesos que lo convierten “en algo inicuo” dentro del Parlamento.