CS RELEVA AL CRÍTICO ALEXIS MARÍ COMO PORTAVOZ EN LAS CORTES VALENCIANAS

La dirección nacional de Ciudadanos ha confirmado este lunes el relevo como portavoz en las Cortes Valencianas de Alexis Marí, una de las cabezas visibles del sector crítico con el equipo y con las políticas del presidente, Albert Rivera.Aunque la decisión "deriva" de la última Asamblea del partido, se ha confirmado en la reunión de la dirección este lunes, y de ella dio cuenta el secretario general, José Manuel Villegas, en la rueda de prensa posterior. Alexis Marí, pareja de la eurodiputada y también crítica con la dirección, Carolina Punset, se ha mostrado contrario en varias ocasiones a decisiones tomadas por el equipo de Rivera, entre ellas el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Villegas precisó, no obstante, que su relevo no es "consecuencia directa" de esa posición. Según explicó Villegas, han sido ratificados el 95% de las portavocías en los municipios capitales de provincia, en las asambleas autonómicas, en el Congreso de los Diputados y el Senado, y en el Parlamento Europeo, y solo han acometido tres relevos. La nueva portavoz en las Cortes Valencianas será Mari Carmen Sánchez, diputada por Alicante. En el grupo municipal de Badajoz será Julia Timón, y en el de Huelva, María Martín. Villegas atribuyó esa decisión a "una cuestión de confianza política" que se ratifica en el caso de la "inmensa mayoría" de los portavoces. Con los relevos se busca "mayor cohesión" dentro de los grupos parlamentarios o municipales y también con la propia afiliación. En el caso de la Comunidad Valenciana, aseguró que "había una exigencia de dar soluciones" por parte de la militancia porque "algunas cosas no estaban funcionando bien" y no había "una estrategia política clara" que fuera entendible por parte de los afiliados y los votantes.