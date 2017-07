RAJOY REMARCA QUE NO TOMARÁ “NINGUNA DECISIÓN” TRAS LAS REPROBACIONES DE MONTORO Y CATALÁ

Etiquetas

- El PSOE dice que es “arrogante” no respetar los pronunciamientos de la Cámara. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, remarcó este miércoles que respeta pero no comparte que el Congreso de los Diputados haya reprobado a sus ministros de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y de Justicia, Rafael Catalá, y por ello dijo que no tomará “ninguna decisión” a este respecto.Lo dijo en la sesión de control a su Ejecutivo en la Cámara Baja, en respuesta a la portavoz socialista, Margarita Robles, que se interesó por las medidas que va a tomar tras la decisión de la Cámara de reprobar a dos ministros, uno de ellos, Montoro, “por una decisión del Tribunal Constitucional que declaraba nula una decisión tan importante como es la ‘amnistía fiscal’”.“Respeto y mucho las dos decisiones de esta Cámara. En este caso no las comparto y como no me obligan a tomar ninguna decisión, como usted sabe perfectamente, eso es lo que voy a hacer”, respondió el jefe del Ejecutivo a la portavoz parlamentaria del PSOE, que le replicó que el “control político” al Gobierno corresponde al Parlamento.Robles le advirtió de que el Gobierno tiene que “gestionar la responsabilidad política ante este Parlamento”. Tras afearle que en la X Legislatura aplicase el “rodillo” en sus decisiones, se quejó de que en este momento, en el que el PP gobierna en minoría, sigan sin hacer caso a las reprobaciones ni a las iniciativas legislativas de la oposición. “Ahí están ustedes con sus vetos y fórmulas retóricas paralizando leyes que les importan a los ciudadanos”, criticó, antes de pedirle “más respeto a la soberanía nacional”. “Esta Cámara ha tomado una decisión y espero que, por no ser una conducta arrogante la suya, respete los pronunciamientos de los representantes de la soberanía nacional”, dijo.Rajoy aludió al artículo 100 de la Constitución, que explica que los miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del presidente. “Es casi la única competencia que tiene el presidente por sí solo; la otra es disolver las Cámaras”, se justificó.Por ello, insistió en que no le corresponde a la Cámara ni nombrar ni separar ministros “y sus resoluciones en esta materia disponen de un valor político, el que cada uno quiere darle”. “Esto no le corresponde a usted, le puede corresponder cuando alcance la condición de presidente del Gobierno y hasta entonces no va a suceder”, espetó Rajoy a Robles.En cuanto a la ‘amnistía fiscal’, dijo que “se declaró contrario a la Constitución por una razón de forma y no de fondo” y “no produce ningún efecto jurídico”. “Vamos a darle equilibrio, sensatez y mesura a la vida política”, demandó Rajoy.