RIVERA EXIGE AL PP Y AL PSOE "UN POQUITO DE DECENCIA" EN EL NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, exigió este miércoles al PP y al PSOE "un poquito de decencia" para evitar "dedazos" como la entrada de Arsenio Fernández de Mesa en el Consejo de Administración de Red Eléctrica.Rivera insistió en los pasillos del Congreso de los Diputados en que ese nombramiento no tiene "ninguna justificación" y no es el único caso, sino que ha habido "muchos otros" tanto del PP como del PSOE. Acusó a ambos de colocar en consejos de administración a personas que no tienen "ningún vínculo" con la actividad de esas empresas y que no son "expertos" cuyos méritos expliquen que puedan acabar ocupando ese puesto. La experiencia como exdirector de la Guardia Civil, puso como ejemplo, no justifica ser consejero de Red Eléctrica. Rivera subrayó además que justo estos días se está hablando de un modelo eléctrico "obsoleto, opaco, cargado de subvenciones e impuestos", y además con "puertas giratorias", lo cual hace "normal que los españoles se cabreen".Su partido exige por ello endurecer el acceso a esas "puertas giratorias" y que los dos grandes partidos tengan "un poquito de decencia", porque cualquier político tiene derecho a seguir trabajando cuando cesa su actividad pública, pero pueden "buscar" ese empleo en algo que tenga relación con su actividad profesional.