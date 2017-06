RUFIÁN RECLAMA LA DIMISIÓN DE ZOIDO POR SER UN “MISERABLE”

Etiquetas

- La Presidencia retirará la palabra “miserable” del diario de sesiones. El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, reclamó este miércoles al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que dimita por ser “miserable” y un “irresponsable” al “vetar por motivos ideológicos” la convocatoria de 500 nuevas plazas de Mossos d'Esquadra, así como la de la Junta de Seguridad de Cataluña.“¿Cree el ministro del Interior que la seguridad en Cataluña se puede mantener de forma adecuada, en una situación de alerta como la actual, con la limitación de plazas de Mossos d'Esquadra que pretende imponer el Gobierno español?”, preguntó Rufián a Zoido en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja.Zoido le reprochó que “siempre” aproveche “cualquier oportunidad” para criticar la actuación del Gobierno con respecto a la Generalitat de Cataluña. “Está mezclando churras con merinas, pero a usted le da igual”, le espetó.Argumentó que “una cosa es la convocatoria de los Mossos y otra la Junta de Seguridad” y sobre el primer punto recriminó la falta de diálogo y que se hayan anunciado la convocatoria de 500 plazas “sin cumplir la tasa de reposición prevista”.Rufián le recordó que un diputado popular pedía hace seis meses en el Parlamento catalán estas 500 nuevas plazas y la convocatoria de la Junta de Seguridad. “Le pedimos que dimita por miserable e irresponsable” por “vetar todo lo que tiene que ver con Cataluña”.Abundó en los riesgos de estos “vetos” con un nivel de seguridad 4 de alerta terrorista y razonó que esta situación se produce porque al Gobierno de Mariano Rajoy “no le gusta cómo votan los catalanes”. “Es de ser un miserable y un irresponsable”, insistió.Ante estas duras palabras, el titular del Ministerio del Interior consideró que Rufián “se descalifica” y subrayó que “la seguridad es algo importantísimo en todas y cada una de las comunidades autónomas” para el Ejecutivo. “Lo único que ha sucedido es que se ha requerido a Cataluña que justifique por qué ha superado con creces la tasa de reposición fijada” y consideró “posible” que se pueda “negociar” aún una solución “acumulando las tasas de reposición de otros sectores”.En cuanto a la convocatoria de la Junta de Seguridad, aseguró estar en “negociaciones” con el consejero catalán y mostró su confianza en “poder llegar a un acuerdo” que, advirtió, no puede ser “unilateral”. “Pongámonos de acuerdo en un orden del día”, reclamó.Al finalizar el tiempo de la pregunta, la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, pidió a Rufián que retirase la palabra “miserable”, ante lo que el parlamentario de ERC contestó con un “no”. Ante su negativa, anunció que “la Presidencia retirará la palabra del diario de sesiones”.Este ‘cara a cara’ tiene lugar después de que el PSOE, En Comú Podem y ERC presentaran ayer en el Congreso una proposición no de ley para exigir la convocatoria de la Junta de Seguridad de Cataluña y que el Estado "no torpedee" la convocatoria de 500 plazas de Mossos d'Esquadra en los próximos meses.