Rajoy avisa a Cataluña de que seguirá adelante con la financiación autonómica aunque no participe

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha avisado hoy, al término de la VI Conferencia de Presidentes, al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que seguirá adelante con el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica aunque la Generalitat catalana no participe. No obstante, asegura que no le cabe en la cabeza que no lo vayan a hacer.