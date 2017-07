Rajoy recalca a PSOE que las reprobaciones a Montoro y Catalá no le "obligan a tomar ninguna decisión":"Eso voy a hacer"

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recalcado este miércoles al PSOE que las reprobaciones del Pleno del Congreso a los ministros de Hacienda y de Justicia, Cristóbal Montoro y Rafael Catalá, respectivamente, no le "obligan a tomar ninguna decisión" y ha subrayado que eso es lo que va a hacer.

De esta forma ha respondido a la portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Baja, Margarita Robles, que le ha preguntado qué decisiones va a tomar después de que el Congreso haya reprobado a Montoro tras anular el TC la amnistía fiscal y a Catalá por su actitud en relación con las investigaciones sobre Ignacio González.

"Respeto y mucho las decisiones de esta Cámara a la que ha hecho referencia. En este caso no las comparto y como no me obligan a tomar ninguna decisión, como usted sabe perfectamente eso es lo que voy a hacer", ha espetado a Robles, a la que ha recordado que al jefe del Ejecutivo compete en exclusiva la competencia de nombrar y separar ministros, así como la de disolver las Cortes. En el caso de Montoro, ha dicho que el TC ha anulado la amnistía fiscal por "una razón de forma" y no produce ningún efecto jurídico".

La portavoz del Grupo Socialista ha subrayado que la responsabilidad política "la tiene que gestionar el Parlamento" y ha recriminado a Rajoy que en la pasada legislatura el PP ejerciera el "rodillo" y ahora ni tome medidas tras las reprobaciones ni tome en cuenta las iniciativas legislativas que aprueba el Pleno "basándose en la arrogancia y en el autoritarismo". "Tienen que tener ustedes más respeto a la soberanía nacional que presenta esta Cámara", ha resaltado.

