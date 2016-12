Ruiz-Huerta carga contra Gabilondo: "Clama al cielo que la principal fuerza de oposición no esté desgastando nada al PP"

Etiquetas

Llama a reflexionar sobre por qué "nadie es capaz de hacerle ni un rasguño" a Cifuentes pese de la situación del PP y la corrupción

La nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha cargado contra el Grupo parlamentario socialista al asegurar que "clama al cielo que siendo la principal fuerza de la oposición no está desgastando absolutamente nada al Partido Popular de Madrid".

"El principal problema del PSOE es que es uno en campaña y otro bien diferente cuando tiene responsabilidades de Gobierno o cuando actúa de facilitador de gobiernos de la derecha. Lo estamos viendo estos días con los Presupuestos Generales del Estado. Es incapaz de aprobar presupuestos progresistas y de cambio, como el del Ayuntamiento de Madrid, y sin embargo es un facilitar de medidas económicas del PP. Y en la Comunidad de Madrid, haciendo el poquísimo o nulo desgaste que hace Gabilondo a Cifuentes", ha añadido en una entrevista concedida a Europa Press.

Frente a ello, Ruiz-Huerta ha reivindicado un Podemos que actúe como "alternativa al bipartidismo, a las políticas tradicionales y clásicas". "Cuando puntualmente podamos llegar a acuerdos con el PSOE sobre la base de acuerdos programáticos bienvenidos sean porque lo importante es sacar políticas que ayuden a los ciudadanos, pero no van a encontrar en nosotros cartas en blanco", ha advertido.

La diputada ha llamado a reflexionar sobre por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, "parece que es una figura en alza en el PP y nadie es capaz de hacerle ni un rasguño a pesar de la situación de su partido y su Gobierno, con dimisiones incesantes de sus diputados, con diputados imputados por corrupción, y siendo incapaz de sacar adelante los Presupuestos".

"Nuestra responsabilidad y obligación es cambiar de estrategia para erosionar a este Gobierno y tratar de ganarle las elecciones. Para eso hemos venido aquí, no para estar sentados cómodamente en los escaños, que tampoco son tan cómodos. Hemos venido a tratar de ganar", ha subrayado.

BLOQUEO EN LA COMISIÓN DE DEUDA

En la misma línea, ha recordado que desde la Comisión del Estudio de la Deuda vienen denunciando que hay una "actitud de cierto bloqueo" por parte del PP en que la comisión pueda desempeñar de manera adecuada sus funciones". "Del PP y en connivencia con Ciudadanos, que son sus socios de gobierno y con el PSOE, dependiendo de la situación", ha apostillado.

Según ha indicado, "a veces" se bloquean peticiones de comparecencias que han hecho por parte de antiguos responsables, "sobre todo del PP", que deberían acudir a la Cámara "a dar cuentas de su gestión, en el Campus de la Justicia o el Canal Isabel II y que se niegan a venir, y se consiente la situación por parte del PP".

"Están dificultando mucho tambiém las peticiones de información por escrito", se ha quejado la diputada, que ha puesto como ejemplo el caso del Campus se la Justicia. "Se nos remitía a los cien metros lineales de archivo que tiene la Consejería de Justicia con toda la documentación que tienen sin clasificar y sin ordenar y nos decían 'Vayan ustedes allí y allá se las compongan', cuando es un trabajo de meses que el Gobierno estaría obligado a hacer", ha considerado.

POSICIÓN SOBRE TELEMADRID

Por otro lado, sobre la paralización de la elección del candidato a nuevo director general de Telemadrid, José Pablo López, la parlamentaria de Podemos ha recordado que por el momento se decantan por la abstención porque la propuesta de trabajo que expuso en la Asamblea les pareció "correcta" y "no había especiales tachas".

Eso sí, ha criticado el procedimiento, ya que se eligió "deprisa y corriendo" a esta persona, "con rapidez y alevosía desde el Gobierno". "Desde ese punto de vista impugnamos el procedimiento pero no encontramos especial tacha en el modo de proceder del candidato y por eso apostamos por la abstención. Pero como no se pudo votar en el pasado Pleno, no sé cuál ser la posición de Podemos más adelante", ha apuntado.