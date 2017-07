SÁNCHEZ PONE A OTRA AFÍN EN LA DIRECCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO Y QUITA A ISABEL RODRÍGUEZ

Etiquetas

- La castellano-manchega será presidenta en la Comisión de Justicia, en sustitución de Robles. Los cambios en la dirección del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso continúan con la incorporación de Sofía Hernanz, una de las diputadas más afines a Pedro Sánchez y que votó en contra de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.Hernanz entra en sustitución de Isabel Rodríguez, que en las pasadas primarias se mostró próxima a la candidatura de Susana Díaz, al igual que la gran mayoría de la Federación Socialista en Castilla-La Mancha. Según fuentes de la dirección socialista consultadas por Servimedia, la decisión se ha tomado en comunicación con Rodríguez, y ha sido ella la que ha optado por aceptar la Presidencia de la Comisión de Justicia -vacante por el nombramiento de Margarita Robles como portavoz parlamentaria- en lugar de seguir en la dirección del grupo. En la nueva etapa, Rodríguez -diputada por Ciudad Real- era, junto a Meritxell Batet, la única que seguía en el equipo de dirección tras los cambios impulsados por la nueva Ejecutiva. Algunas fuentes sostienen que no se sentía cómoda, por lo que cuando se le ofreció este posible cambio, fue ella la que optó por salir de la dirección. Esta salida, que adelantó el diario ‘El Mundo’, permite el regreso de la balear Sofía Hernanz a la dirección del grupo, donde ya estuvo durante la pasada etapa de Sánchez al frente del PSOE hasta que la Gestora decidió acometer cambios y colocar a personas de “confianza” en estos puestos.Los planes del equipo de Sánchez para Hernanz, que pasaban según algunas fuentes por llevarla a la Mesa del Congreso, no han podido salir adelante, por lo que esta diputada tan próxima al líder socialista no veía recuperado el estatus que perdió en los meses en los que el PSOE estuvo comandado por la Gestora tras la dimisión de Sánchez el pasado 1 de octubre. Con estos cambios, la dirección del Grupo Parlamentario Socialista queda liderada por la portavoz, Margarita Robles; la adjunta y vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; el secretario general del GPS, Rafael Simancas, y la catalana Meritxell Batet, el andaluz Felipe Sicilia y los baleares Sofía Hernanz y Pere Joan Pons, como portavoces adjuntos. Esta configuración deriva en que los dos diputados del PSOE en Baleares, una federación menor aunque ‘pedrista’, estén en la dirección, mientras que federaciones mayoritarias del partido, como Andalucía, tienen un sólo represente, o ninguno en el caso de Valencia.