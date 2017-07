EL SENADO TENDRÁ QUE MODIFICAR LA LEY SOBRE EL CONSEJO DE RTVE PARA QUE SEA APLICABLE

Etiquetas

La modificación de la ley para la elección de los miembros del Consejo de RTVE que aprobó el Congreso tendrá que ser enmendada durante su paso por el Senado para que pueda ser aplicable.Según fuentes parlamentarias consultadas por Servimedia, el texto que aprobó el Pleno del Congreso el pasado 22 de junio contiene una “contradicción” que impediría su puesta en marcha. Una vez que se detectó esta situación, los letrados de la Cámara estuvieron trabajando en la búsqueda de soluciones pero, finalmente, acordaron que se trata de una cuestión política y aprobaron que siguiera su cauce parlamentario y su tramitación en el Senado. De hecho, tendrá que producirse un acuerdo político en la Cámara Alta para que se cambie el actual texto de ley que aprobó el Congreso. Luego volverá a la Cámara Baja para su aprobación definitiva. En el pleno que dio el visto bueno a dicha proposición de ley se aprobaron una enmienda del PP y otra de Unidos Podemos que establecen dos redacciones distintas para un mismo artículo, que genera una disfunción en la futura aplicación de la norma. Se trata del apartado 1 del artículo 10 que, por un lado y según la enmienda que presentó Unidos Podemos y se aprobó, queda redactado de la siguiente forma: “El Consejo de Administración de la Corporación RTVE estará compuesto por doce miembros, todos ellos personas físicas con suficiente cualificación y experiencia profesional, garantizando la paridad entre hombres y mujeres en su composición”.Mientras que en la que presentó el PP, y también se aprobó, el texto dice que el Consejo “estará compuesto por nueve miembros”. Según fuentes parlamentarias consultadas por Servimedia, esta situación de aprobarse dos enmiendas que se contraponen es fruto de una falta de acuerdo político que no se fraguó durante los cambios en el Grupo Parlamentario Socialista.La enmienda de Unidos Podemos fue aprobada además de por el grupo proponente, por el PSOE, ERC y 13 miembros del Grupo Mixto (Compromís, PDECat y NC); con el voto en contra de los diputados del PP, Ciudadanos, y 3 del Mixto (UPN y CC). El PNV, se abstuvo. En total, salió por el voto a favor de 172 diputados, en contra 167 y 5 abstenciones y 6 no votaciones.Por su parte, la enmienda del PP salió adelante con los votos favorables de los diputados populares, de los de Ciudadanos, los del PNV, 3 del Mixto (UPN y CC) y el voto de la diputada del PSOE Ángeles Álvarez. En contra, el resto del grupo socialista, de Unidos Podemos, de ERC y de 13 miembros del Grupo Mixto (Compromís, PDECat y NC). En total, salió por el voto a favor de 173 diputados, en contra 171 y 6 no votaciones.En ambos casos, no votaron el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ni el de Ciudadanos, Albert Rivera, así como tampoco una diputada de Podemos, Rita Bosaho, y tres escaños del Mixto: Iñigo Alli (UPN), Oskar Matute (Bildu) y Andoni Postius (PDECat).