Sánchez (RTVE), sobre Eurovisión: "Siempre que concursa España prefiero lo mejor, que hubiésemos quedado el número uno"

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha afirmado este miércoles 7 de junio que TVE ha hecho "un gran esfuerzo para acudir en las mejores condiciones posibles" al Festival de Eurovisión de Eurovisión 2017."Siempre que concursa España prefiero lo mejor, que hubiésemos quedado el número uno", ha indicado.

Así lo ha puesto de manifiesto Sánchez ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, al ser preguntado por el diputado socialista José Zaragoza. Sánchez ha defendido que los profesionales de TVE "se han esforzado al máximo" por lo que se ha mostrado "muy orgulloso", pese a que el representante de España Manel Navarro quedó en último lugar.

"El resultado es el que es y ya estamos trabajando para lograr que el próximo año el resultado sea mejor que este", ha asegurado Sánchez, mientras que Zaragoza le ha felicitado irónicamente ante el convencimiento de que el objetivo que se había marcado era "no ganar", para "conseguir no ser obligado a ser el organizador del próximo Festival".

Por otro lado, la diputada del grupo parlamentario de Podemos María Pilar Lima ha querido saber si RTVE va a retransmitir el WorldPride 2017, a lo que Sánchez ha aclarado que "no se plantea tratar" el evento del WorldPride 2017 que se celebrará en Madrid este verano, "como una retransmisión", es decir, que no lo ofrecerá en directo pero sí lo cubrirá "como no podría ser de otra forma".

"Eso sería marca España, de respeto a la diversidad de nuestro país", ha defendido la parlamentaria, para después reprocharle que se rige sólo por criterios económicos y añadir que, desde su punto de vista, "esto es un hito histórico y merece toda la cobertura de una televisión publica" como es RTVE y la "máxima difusión".

En este sentido, el responsable de la Corporación pública ha replicado que si "solamente" tuviera en cuenta los recursos económicos, lo "estaría retransmitiendo". "No lo vamos a dar porque tenemos ya nuestras programaciones hechas y pensamos que una retransmisión en directo no encaja en nuestra programación", ha zanjado.