Sanidad eleva a 66.777 los pacientes con hepatitis C que han superado la enfermedad en España desde 2015

Etiquetas

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha elevado a 66.777 el número de pacientes con hepatitis C que han logrado superar la enfermedad en los últimos dos años tras la aprobación del Plan Estratégico Nacional que se aprobó en 2015, según los últimos datos presentados este martes por la titular de Sanidad, Dolors Montserrat, en el Senado.

"Es otro caso de éxito de nuestro sistema sanitario", ha destacado la ministra durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, donde ha celebrado el "elevado" porcentaje de efectividad terapéutica conseguido con los nuevos medicamentos, de más de un 97 por ciento.

Además, Montserrat ha recordado que la inversión durante los años 2015 y 2016 fue de 1.600 millones de euros a los que habrá que sumar los 200 millones previstos para este año.

Por otro lado, la titular de Sanidad ha reiterado ante una pregunta del grupo socialista que no modificará el sistema de copago farmacéutico en función de la renta que su Gobierno modificó en 2012, que por primera vez obligaba a pagar a todos los pensionistas por sus medicinas.

"No sé si no me entendió o no me escuchó. No lo vamos a hacer, no está en la agenda del Gobierno modificar el pago de los medicamentos. Por mucho que me pregunten no voy a cambiar de opinión", según ha insistido la ministra ante el senador del PSOE José Martínez Olmos.

Además, le ha invitado a construir desde el diálogo con el resto de partidos políticos un Pacto de Estado por la Sanidad "por el bien de los españoles".

El senador socialista ha defendido que los ciudadanos necesitan una "respuesta clara" que sirva para "despejar la alarma social" que provocó la ministra con sus declaraciones el mes pasado sobre el copago, y le ha pedido que admita que "cometió un error" al sugerir un cambio en este sistema.

LAS CCAA Y LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS

Por otro lado, en otra respuesta parlamentaria la titular de Sanidad ha rechazado que se vaya a aumentar la participación de las comunidades autónomas en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos como ha pedido la senadora del PNV Nerea Ahedo, que reclamaba un puesto fijo para País Vasco.

"Hemos obtenido buenos resultados y tenemos más motivos para apostar por el modelo vigente", ha reconocido Montserrat, recordando que fue el actual Gobierno el que en 2012 propuso que hubiera dos representantes autonómicos en dicho organismo, como una muestra de su "voluntad de diálogo permanente con las comunidades".

La senadora vasca ha reconocido que esta representación es insuficiente ya que hace que una comunidad sólo participe en dicha comisión durante seis meses cada cuatro años, cuando es un organismo clave en la financiación de medicamentos. "Estamos en el yo invito y tu pagas", según Ahedo, que lamenta que este sistema conlleva un mayor riesgo para País Vasco y Navarra por su régimen específico.