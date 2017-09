Soraya Rodríguez justifica su abstención ante la iniciativa de Cs y dice que el PSOE nunca contempló el 'no'

Etiquetas

La diputada del PSOE por Valladolid Soraya Rodríguez ha justificado este martes su decisión de romper la disciplina de voto, absteniéndose ante la iniciativa de Ciudadanos que daba su apoyo al Gobierno en su estrategia para frenar el referéndum catalán, alegando que en la reunión que este martes celebró el Grupo Socialista no se habló "en ningún momento" de votar en contra del texto y que no quería contribuir a su derrota.

La que fuera portavoz del Grupo Socialista, que ahora preside la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso, ha sido la única de los cuatro parlamentarios del PSOE que se han abstenido que no ha atribuido su voto a un error.

Según ha explicado en una conversación con periodistas, su abstención ha sido consciente. "No podía votar que no, lo siento", ha llegado a decir, asumiendo que será sancionada por la dirección del grupo parlamentario que capitanea Margarita Robles.

Rodríguez, ha dicho que se cree a sus compañeros que achacan su abstención a un error, pero ha remarcado que durante la reunión del Grupo Socialista, la dirección únicamente informó de que habían presentado una enmienda al texto del partido naranja y que, aunque no se fijó una posición concreta, en el ánimo de todos quedó la idea de que si no les aceptaban la enmienda, se abstendrían.

ERA UN TEXTO "INOPORTUNO"

"El 'no' nunca ha estado ni en el debate ni en el ambiente", ha aseverado Rodríguez, quien considera que en un "momento tan grave" como éste, el PSOE no debía permitir que la iniciativa no saliera adelante, como finalmente ha ocurrido. Eso sí, considera que la propuesta de Ciudadanos ha sido "inoportuna" porque no es tiempo de intentar generar divisiones. "Ahora hay que fortalecer el polo de los demócratas", ha añadido.

Además, Rodríguez ha hecho hincapié en que el cambio de criterio de la dirección del grupo les llegó durante la tarde y llevó a un grupo de diputados a reunirse en el patio del Congreso para hablar del asunto. En ese 'cónclave' además de ella misma también han participado el granadino Gregorio Cámara y el onubense José Juan Díaz Trillo, quienes dicen haberse abstenido por error, el mismo argumento que ha utilizado el andaluz Antonio Pradas.

También estuvieron en esa improvisada reunión el exportavoz Antonio Hernando; los castellano-manchegos José María Barreda, José Miguel Camacho y Pablo Bellido; los valencianos Ciprià Ciscar y Artemi Rallo; los aragoneses Ignacio Urquizo y Óscar Galeano, y el que fuera miembro de la última Gestora del PSOE, el cántabro Ricardo Cortés Lastra.