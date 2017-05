Sumelzo ve "vergonzoso" que Rajoy no haya felicitado a Sánchez y dice que "retrata" la falta de educación del Gobierno

Etiquetas

Cree que no habrá "purgas" en el partido y denuncia que los diputados 'sanchistas' recibieron un trato "sectario"

La diputada del PSOE por Zaragoza Susana Sumelzo ve "vergonzoso" y "difícilmente entendible" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no haya felicitado aún a Pedro Sánchez, tras ser elegido el domingo pasado secretario general de su partido en las elecciones primarias socialistas.

A su juicio, esto "retrata al propio Gobierno", al que ha afeado que no haya sido "capaz" de "tener la educación" de felicitar al líder de la oposición tras ser elegido por "miles" de españoles.

Así se ha pronunciado en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, donde ha dicho que "parece ser" que el nuevo líder socialistas tampoco ha recibido ningún mensaje ni llamada por parte de algún dirigente del PP.

"CLARO QUE NO" HABRÁ PURGAS

Tras la victoria de Sánchez, Sumelzo ha asegurado que no habrá purgas en el partido, alegando que no es deseable que pase lo que sucedió con los diputados 'sanchistas' que decidieron votar 'no' en la investidura de Rajoy y saltarse la disciplina de voto. A estos parlamentarios se les "quitó responsabilidades" en la Cámara Baja, algo que, según Sumelzo, hizo que pasaran "meses durísimos": "Se nos ha tratado de forma sectaria", ha aseverado.

"Creo que Pedro en esto va a ser generoso", ha apuntado, preguntado por las repercusiones que puede haber para partidarios de su contrincante en la batalla por la Secretaría General, Susana Díaz.

En este sentido, ha incidido en que el exportavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, que dimitió de su cargo al ganar Sánchez, se va a quedar "a ayudar" en la dirección del grupo parlamentario hasta que celebre el Congreso Federal de junio y se defina la nueva dirección.

Y sobre el nombramiento de José Luis Ábalos como portavoz provisional del PSOE en el Congreso --que ha sido el coordinador de la campaña de Sánchez en las primarias-- Sumelzo ha manifestado que "eso no es sectarismo, es poner a alguien de tu confianza": "No se ha quitado a nadie para poner a nadie", ha subrayado.

"LÓGICO" QUE LOS BARONES NO ESTÉN EN LA EJECUTIVA

Respecto a la posibilidad de que los 'barones' no entren en la futura Ejecutiva Federal, la diputada ha señalado que es "lógico" que no formen parte. "Eso no es una purga", ha declarado, para después explicar que, a su juicio, "se están corrigiendo errores" en el PSOE para que "funcione mejor".

Para Sumelzo, a partir de ahora Pedro Sánchez va a tener "mucha más fuerza" y tendrá "más legitimidad". A su juicio, en su anterior liderazgo no estuvo lo "suficientemente legitimado" porque los secretarios generales territoriales no actuaron "con la debida lealtad".

La parlamentaria del PSOE ha abogado por conformar listas únicas en las provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón para elegir a los 44 delegados que representarán al PSOE aragonés en el 39º Congreso Federal: "Es una forma más de unir que así sea", ha declarado.

Por otro lado, sobre la moción de censura contra Rajoy que ha presentado Podemos, y que tendrá lugar el 13 de junio, la ha tachado de "oportunista" y ha dicho que ese tipo de iniciativas hay que presentarlas "se sabe que van a salir". En su opinión, "no puede ser un artificio para poner al PSOE en una situación complicada".