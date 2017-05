Susana Díaz critica un nuevo "atropello" a Andalucía por el rechazo en el Congreso a enmiendas del PSOE a los PGE 2017

Etiquetas

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha criticado este jueves que "se ha vuelto a maltratar" a Andalucía por el rechazo, en el Congreso de los Diputados, a enmiendas del Grupo Socialista al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, con lo que se "condena" a inversiones en infraestructuras como la conexión ferroviaria a Almería o a Granada, o la Algeciras-Bobadilla.

Así lo ha subrayado en el transcurso de su respuesta a la pregunta que le ha formulado en la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento, el portavoz socialista en dicha Cámara, Mario Jiménez.

La presidenta de la Junta ha recordado que este jueves por la mañana se ha conocido el dato del Producto Interior Bruto (PIB) español correspondiente al primer trimestre del año --que refleja un crecimiento del 0,8 por ciento para España--, y que evidencia, según ha explicado, que "el crecimiento que se ha producido fundamentalmente es gracias a las exportaciones", y que "Andalucía crece por encima de la media del conjunto" del país.

Díaz ha razonado que, "si nuestro crecimiento ha ido fundamentalmente asociado al crecimiento de las exportaciones, y Andalucía ha crecido por encima de la media", eso significa que "las exportaciones se han comportado más que bien" en la comunidad, de ahí que sea más incomprensible, según ha argumentado, que "esta mañana se ha vuelto a atropellar a esta tierra" en materia logística y de inversiones en infraestructuras y transportes con esos votos en contra a las enmiendas socialistas a los PGE, porque todo ello significa "condenar el crecimiento económico y la creación de empleo" de Andalucía.

Tras tachar de "muy grave" lo ocurrido en el Congreso con esas enmiendas, la presidenta de la Junta ha llamado al conjunto de fuerzas políticas representadas en el Parlamento andaluz a "aprovechar" la comparecencia que ella protagonizará en el Pleno el próximo 7 de junio, donde se hablará "de la situación de Andalucía", para "ponerse del lado de los andaluces, levantar la voz colectivamente, hacerlo en defensa de esta tierra, y decir que no es posible que el Presupuesto General del Estado para este año consolide el recorte, el atropello y el agravio con los intereses de Andalucía y el bienestar de los andaluces", cuando la comunidad autónoma "está haciendo un esfuerzo enorme en su crecimiento económico" y está "ayudando para que España también crezca por encima de la media".

Díaz ha argumentado que "las líneas generales de un Presupuesto tienen que ser empleo, más derechos y mejores servicios, y no puede haber oportunidades para crear empleo si no existe el plan de empleo que necesita Andalucía", o no se revierten "los daños que ha ocasionado la crisis con un Presupuesto que baja en educación y sanidad".

Además, "no se puede condenar a Andalucía, al Levante almeriense, a Granada, al Campo de Gibraltar, a miles, millones de ciudadanos andaluces, a que las inversiones no sean rentables aquí porque haya un Gobierno insensible que no quiera cumplir" con lo que contempla el Estatuto, que es "darle a Andalucía en función de lo que somos y representamos", según ha continuado la presidenta de la Junta, para quien los PGE propuestos por el Gobierno de Rajoy "renuncian a la salida de la crisis, a la competitividad de nuestra tierra, y a colaborar y cooperar con las comunidades autónomas para profundizar en el Estado del bienestar".

AUGURAS DATOS "MUY BUENOS" DE EMPLEO

Susana Díaz ha contrapuesto la labor del Ejecutivo del PP con la acción de su Gobierno, que va a destinar "2.000 millones" a empleo, lo que "nos va a permitir que este año el crecimiento del empleo en Andalucía va a ser muy bueno", al igual que "el dato con el que se cerraremos el año", y "vamos a crear empleo por encima de la media y vamos a trabajar para que ese empleo sea de calidad".

Además, ha resaltado que el Presupuesto andaluz "garantiza que un millón de alumnos siga beneficiándose de la gratuidad", y que se realicen "mejoras" en los colegios.

Ahora, según ha añadido la presidenta de la Junta, "necesitamos que el Gobierno nos dé lo que nos corresponde y respete el autogobierno de Andalucía", que no debe "seguir soportando ocho recursos a la subasta de medicamentos o que se nos asfixie económicamente" con un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) "abusivo", según ha continuado Susana Díaz, que ha reclamado que en los Presupuestos estatales se contemplen "las conexiones al Chare de Lepe (Huelva), que está terminado y equipado".

Susana Díaz ha defendido que "hay otra manera de hacer política que la representa" su Gobierno, que "defiende que lo que es bueno para España es bueno a Andalucía, y que para que a Andalucía le vaya bien le tiene que ir bien a España".

La presidenta ha concluido su intervención reiterando su llamamiento "a todas las fuerzas políticas" de la Cámara autonómica para que "el día 7 de junio pongan los intereses de Andalucía por delante de los intereses partidarios y levanten la voz para decir que Andalucía no merece estos Presupuestos" del Estado.