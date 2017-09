Susana Díaz pide a Moreno que deje de hacer "la pelota" a Rajoy y tenga la "valentía" de defender a Andalucía

Etiquetas

Moreno afirma que es más fácil lograr un acuerdo entre los partidos andaluces sobre financiación que poner de acuerdo al PSOE

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido este jueves al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que deje de hacer "la pelota" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque ya no se la hace ni el ministro Cristóbal Montoro, y tenga la "valentía" de levantar la voz en defensa de los intereses de Andalucía ante próximos debates como el de una nueva financiación autonómica.

Durante su debate con Moreno en la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, Susana Díaz ha señalado que el Senado no era lo que le impedía a Moreno --que ha anunciado que dejará su escaño en esa Cámara-- trabajar por Andalucía, sino "su cobardía".

Ha agregado que espera que de una vez se note el trabajo de Moreno en esta comunidad y que, además de venir cada quince días al Parlamento a decir que en Andalucía "va todo muy mal" y que España va estupendamente, levante la voz en defensa de esta tierra y diga, por ejemplo, qué está haciendo para que las 35 horas se puedan poner en marcha.

También le ha pedido que tenga la "gallardía" de decir que Andalucía está "mal financiada", porque todo el mundo sabe que es así, y de reclamar al Gobierno que lleguen los fondos que corresponden a esta tierra para inversiones, empleo y para financiar la dependencia.

"Le pido de verdad que tenga valentía, que deje de aprovecharse del dolor ajeno y dé la cara", ha dicho Díaz a Moreno, a quien ha añadido que trabajar no es ir "de feria en feria a freír huevos".

Tras las críticas del presidente del PP-A a la gestión sanitaria y educativa de la Junta, Susana Díaz ha señalado que cuando Moreno habla de los servicios públicos andaluces sólo lo hace "para desprestigiarlos" y jamás para garantizar su sostenibilidad. Lo ha acusado de lanzar "falsedades" sobre el funcionamiento de la sanidad durante el verano, cuando en este año se ha producido un aumento del 32 por ciento en incorporaciones de profesionales.

Según Díaz, a Moreno no le interesa reconocer que se han incorporado más 3.000 profesionales a la sanidad publica y que 15.000 eventuales pasan a ser interinos, ni en que, en relación con la educación, el curso escolar se ha iniciado con 2.676 docentes más.

Ha defendido que su Gobierno sí ha estado trabajando durante el verano, mientras que, en referencia a Moreno, ha dicho que en el caso de algunos no se nota cuando trabajan o están de vacaciones, porque aportan lo mismo. "Los andaluces saben que nunca notarán cuando usted se va de vacaciones y usted tampoco nota diferencia, ni en el Senado tampoco notaban que usted trabajaba", ha dicho Díaz a Moreno.

Asimismo, la presidenta también le ha aconsejado que si quiere saber a qué se ha dedicado ella en este verano, pregunte en su partido, porque fue de las primeras en ponerse en contacto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras el atentado terrorista de Barcelona.

GOBIERNO "PARALIZADO"

Por su parte, Moreno, que ha querido iniciar su intervención reconociendo y aplaudiendo la posición de la presidenta y del PSOE en la defensa del estado derecho y de convivencia de los españoles ante la "ruptura de la legalidad en Cataluña", ha denunciado que el Gobierno andaluz sigue "paralizado" ante las situaciones complejas que se viven en la comunidad y ha denunciado que, por ejemplo, ha vuelto "a fracasar" el plan de verano del SAS, con camas y quirófanos cerrados y enfermos "hacinados en las urgencias".

Ha acusado a la presidenta de negar la realidad de los problemas de la sanidad andaluza y le ha preguntado que más tiene que pasar para que reaccione y "reconozca que su modelo de gestión no funciona".

Asimismo, ha señalado que la Junta tampoco ha hecho los deberes ante el inicio del nuevo curso escolar, porque se siguen instalando nuevas aulas prefabricadas y el plan de climatización "ha sido una tomadura de pelo".

En su opinión, la presidenta ha pasado el "verano en blanco" y si no quiere "trabajar y no tiene ambición, es su problema", pero ha pedido que al menos se deje trabajar a los diputados del PP-A, a los que no se ha permitido visitar centros educativos y sanitarios, tras solicitarlo en tiempo y forma.

"¿A qué le tienen miedo?", ha preguntado Moreno, quien ha denunciado que Andalucía no aguanta ni un minuto más "tanta ineficacia ni tanta parálisis" y ha acusado a la presidenta de buscar siempre el "enemigo externo", en lugar de hacer autocrítica.

En cuanto a la financiación autonómica, Moreno ha dicho que los populares andaluces sí quieren un nuevo modelo que sea mejor que el actual, que fue acordado por PSOE y ERC y que contó con la oposición del Partido Popular porque era "malo para Andalucía".

Ha insistido en que sí quieren que se mejore la financiación de Andalucía y ha dicho a Susana Díaz que es más fácil que los cinco grupos políticos se pongan de acuerdo sobre este asunto en el Parlamento que lograr un acuerdo en el seno del PSOE en relación con la financiación autonómica.