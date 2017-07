Susana Díaz urge a los partidos a ponerse de acuerdo para adaptar los órganos de la RTVA al "pluralismo" del Parlamento

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha solicitado este martes a los grupos políticos con representación parlamentaria a ponerse de acuerdo para poder llegar a cabo una reforma de la ley de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y adaptar sus órganos a la "pluralidad" de la Cámara autonómica.

Así se ha pronunciado Díaz en la continuación del pleno de este jueves ante una pregunta planteada por el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, que ha instado a la jefa del Ejecutivo andaluz a poner en marcha una reforma de la RTVA para que en sus órganos de control estuvieran representados todos los partidos políticos del parlamento.

"Cuanto antes es necesario una reforma para adaptar lo que le falta, que es el pluralismo político de la Cámara a la representación que se tienen ellos distintos órganos de control de la RTVA", ha respondido Díaz, que ha insistido en que "no le corresponde" al Gobierno andaluz hacer tal cosa, sino que es tarea de los partidos políticos llegar a consenso "cuanto antes" para lograr la reforma en cuestión.

Así, la presidenta ha insistido en que comparte con Marín la "necesidad de modificar la ley" de la RTVA para dar un mayor pluralismo a los órganos que la conforman" y "respetar" así la "voluntad" que los ciudadanos manifestaron en las urnas, que es que el parlamento se tenía que conformar en torno a la "pluralidad". Por eso, ha urgido a los partidos políticos a ponerse de acuerdo para llevarla a cabo porque el Gobierno andaluz no puede por sí solo.

En esta línea, y respondiendo al portavoz de Ciudadanos, Díaz ha explicado que solamente el partido naranja y el PSOE "no tienen la mayoría cualificada" para proceder a la reforma que cambie los organismos de control de la RTVA y por eso se tiene que respetar lo que manda la ley que es "consenso". " Si hay otras fuerzas que no están de acuerdo con las modificaciones estos esfuerzos deberían ir enfocados a otros grupos del Parlamento", ha sugerido

Además de la llamada al acuerdo, la presidenta ha afirmado que la reforma de la ley tiene que contemplar tres puntos importantes. El primero sería que se "afiance la condición pública de la RTVA, el segundo la "estabilidad financiera para no poner en peligro ni al órgano ni a su plantilla" y el tercer "procurar su posición en el cambiante y complicado mercado audiovisual". "Estos tres elementos les corresponde a los grupos, a mi me preocupa garantizar el servicio público de calidad y que sea cohesión territorial de Andalucía. Insto a que los grupos sean capaces de llegar a un acuerdo", ha insistido.

UN "CEMENTERIO DE ELEFANTES"

El portavoz de Ciudadanos ha comenzado su intervención haciendo referencia a esa "pluralidad" que se eligió en las urnas para que se conformase el Parlamento y que, por tanto, según ha dicho, debe derivarse a los órganos de extracción parlamentaria de la Junta, como la RTVA. Así, ha denunciado que ni su partido ni Podemos cuenta con representación en los consejos de administración de la RTVA, donde solo están presenten PSOE, PP e IU. "A las fuerzas que estamos aquí desde marzo del 2015 nos están boicoteando", ha asegurado.

Ante lo expuesto por la presidenta, Marín ha criticado que ésta diga que "no es responsabilidad suya": "Claro que es responsabilidad suya porque es su gobierno", ha dicho, al tiempo que no se ha mostrado esperanzado porque la reforma se produzca y entren en el consejo de administración más partidos políticos porque al Gobierno andaluz "le interesa mantener estructuras". "Hay representación de estos tres grupos que estaban en el parlamento hasta 2015 y lo seguirá habiendo porque el consejo de administración se ha convertido en un retiro dorado", ha asegurado.

En esta línea, ha dicho que, sin poner en duda la profesionalidad de ningún cargo de la RTVA, el órgano está en un periodo de interinidad que no se ha resuelto y sobre el que "no se ha hecho nada". "Aquí no se mueve nada porque interesa mantener estructuras, y nosotros tenemos el derecho legal de estar representados en esos órganos y no sabemos de ellos absolutamente nada", ha denunciado.

Por eso, María ha llamado a la presidenta a "atender esa demanda" para que todos los partidos con representación en el parlamento "decidan, opinen y voten" y, en definitiva, "participen". "Queremos una RTVA donde haya un plan de viabilidad, se apuesta por la tecnología, estamos dispuestos a trabajar pero no por mantener un cementerio de elefantes", ha aseverado porque, según ha dicho, esto último es "lo que pasa desde hace años".

Por último, ha insistido que su planteamiento es "de sentido común" y es "de justicia" y que los partidos se pueden poner de acuerdo, pero Díaz "como presidenta, secretaria General del PSOE en Andalucía o diputada" tiene que "dejar la excusa" de que los grupos no se ponen de acuerdo cuando se habla de la reforma de la RTVA.