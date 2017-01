Susana Díaz expresa su solidaridad con el pueblo de México ante una "intolerancia que se hace piedra y hecho"

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha trasladado este viernes su solidaridad y apoyo al pueblo de México, porque "no es posible que todavía hoy la intolerancia se abra hueco entre nosotros", en referencia al asunto del muro que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere construir en la frontera entre ambos países.

"Todos debemos tener un reconocimiento al pueblo de México, que lamentablemente está viendo en sus fronteras como la intolerancia se hace piedra y se hace hecho", ha sentenciado Díaz.

Susana Díaz se ha pronunciado sobre este asunto durante su discurso en el acto de toma de posesión del presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, como nuevo presidente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (Calre), celebrado en la sede de la Cámara autonómica y al que han asistido el presidente del Senado, Pío García Escudero, y representantes de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos de España (Coprepa), entre otras autoridades.

Para la presidenta, el hecho de que Durán asuma esa responsabilidad va a permitir, en un "momento difícil para España y Europa que la voz de los andaluces se escuche con claridad" en ese órgano, que sirve de coordinación entre los distintos parlamentos autonómicos de ocho países de la Unión Europea.

En su opinión, nos encontramos en una etapa de la historia en la que es importante recordar cuáles son los principios fundacionales de la Unión Europea y volver a reivindicar esos valores de libertad, solidaridad y de tolerancia con los que, en 1957, echó a andar este espacio de común de libertades y de derechos.

La presidenta no ha pasado por alto el hecho de que son muchos los ciudadanos que en los momentos de crisis económica han valorado si la Unión Europea está siendo fiel a sus principios "no mirando al sur, no abandonando de una vez por todas las políticas de austeridad y de egoísmo que tanto sufrimiento están provocando o siendo insensible, como es en estos momentos, a que en sus fronteras miles de personas, niños, mujeres y ancianos, estén pasando frío con crueldad, en una situación inhumana".

Ha mostrado su preocupación por que ante esa crisis de los refugiados, Europa no sea capaz de "estar a la altura de un viejo continente que tiene que ser un ejemplo de solidaridad, de libertad y de tolerancia".

Susana Díaz ha insistido en la importancia de que la voz de Andalucía se escuche y, desde aquí, se levante la voz para que los parlamentos sean ese "instrumento de cercanía entre los ciudadanos y sus instituciones", si queremos recuperar la credibilidad de los gobernantes y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Se ha mostrado convencida de que Juan Pablo, al que caracterizan su entrega, compromiso y sacrificio para hacer del Parlamento andaluz un órgano que nos represente a todos, hará una importante labor al frente de la Calre, a la que llevará ese "talante y talento".

La presidenta ha confiado en que cuanto antes se produzca un cambio de rumbo en la UE y que, por parte de los parlamentos autonómicos, se sea capaz de transmitir esa necesidad de "sensibilidad, de mirada solidaria al sur, de mirada a los jóvenes en el conjunto de Europa y de que el viejo continente vuelva a ser un ejemplo, al que todo el mundo quiera pertenecer y se sienta orgulloso".