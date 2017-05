CATALÁ RECHAZA TRANSFERIR A CATALUÑA LA GESTIÓN DEL EXPEDIENTE DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Etiquetas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró hoy en el Senado que la tramitación del expediente para adquirir la nacionalidad española no es posible transferirlo a las comunidades autónomas, por lo que esta competencia no puede asumirla la Generalitat catalana, como pide ERC.Catalá se refirió a esta cuestión en el Pleno de la Cámara Alta, donde el senador de ERC Robert Mashi preguntó al ministro si considera “que el proceso para obtener la nacionalidad en el Estado español facilita la incorporación de los extranjeros a la sociedad”.En este sentido, el ministro dijo que el senador nacionalista cometía el “error conceptual” de no tener en cuenta que “la concesión de la nacionalidad ni en España ni en ningún país avanzado es un elemento para fomentar la integración”, sino que cuando la persona se integra se le puede dar la nacionalidad.Además, Catalá rechazó el planteamiento de ERC de que la tramitación del expediente de nacionalidad sea transferida a la Generalitat catalana, puesto que se trata de un “expediente de ámbito nacional” y por ello “no puede ser objeto de trasferencia a las comunidades autónomas".El ministro también se refirió que se ha cambiado la ley para que el examen para conseguir la nacionalidad lo realice el Instituto Cervantes, de manera que se termine con “la subjetividad y la inseguridad jurídica”.